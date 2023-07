"Une vraie torture mentale": "Deep Fake Love", la nouvelle téléréalité de Netflix encore plus cruelle que "L’île de la tentation"

Son principe ? Comme le dévoile la bande-annonce espagnole, “Deep Fake Love” consiste à mettre à l’épreuve la confiance au sein du couple à l’aide d’un outil diabolique : l’intelligence artificielle. Comme dans “L’Île de la Tentation”, cinq couples sont séparés afin de tester leur fidélité et leur résistance au désir. Lesquels sont tous entourés d’hommes et femmes célibataires prêts à tout pour les séduire… Voire plutôt de les éliminer. Les fameux tentateurs et tentatrices de L’île de la tentation. Un couple gay participe aussi à cette expérience d’un nouveau genre.

Car ce concept diffère de son prédécesseur par un détail plutôt pervers : “Les candidats sont confrontés à des images présumées de leur partenaire pris(e) en flagrant délit d’adultère, sans savoir s’il s’agit d’une réelle infidélité ou le fruit d’une illusion montée de toutes pièces via un trucage sophistiqué connu sous le nom de “deep fake”.” A savoir ces trucages hyperréalistes qui exploitent les ressources de l’intelligence artificielle pour manipuler une vidéo ou un son. La production aurait même recours à des doublures pour mettre la confusion dans les esprits.

Des internautes outrés par cette version 2.0 de L’île de la tentation

Au final de cette saison ? Le vote des candidats pour savoir si leur partenaire a commis l’irréparable ou a été victime d’une mise en scène numérique ? Bienvenue dans le monde cruel de Deep Fake Love : mais jusqu’où la télé ira-t-elle ? Les internautes sont parfois sous le choc. “Tant de drame et tout le monde se comportent mal” ; “Si ridicule et puis ils se lamentent” ; “Du pur théâtre et c’est ce qu’ils aiment : tous avec tout le monde”, “Ces programmes sont une porcherie et le véritable reflet de notre société”

Ou encore : “Honteux ce genre de programmes “;“Je pensais que la télé poubelle s’éteindrait… ERREUR” ; “Une vraie torture mentale”

”Je n’aime pas ces émissions mais, je m’ennuyais et j’ai regardé les deux premiers épisodes et puis, la finale, juste pour vérifier vraiment la fausseté inhumaine qui existe aujourd’hui dans les relations. Comment tout le monde commence super amoureux et prêt à tout donner… incroyable”