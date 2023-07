Départs, arrivées, quels changements pour “TPMP” à la rentrée ?

Cette fin de saison a toutefois été marquée par le départ de plusieurs visages emblématiques de l’émission. Tout d’abord celui de Matthieu Delormeau, chroniqueur de Touche pas à mon poste après 7 ans d’antenne. “Je commençais un peu à m’ennuyer et ça, je pense que c’est le pire dans son métier”, expliquait-il au Figaro Magazine un mois après avoir quitté le programme.

Quelques semaines plus tard, un autre chroniqueur phare de TPMP qui quitte le navire : Benjamin Castaldi. Arrivé il y a sept ans, l’ex-présentateur star de TF1, que tout le monde croyait brouillé avec Cyril Hanouna, a expliqué ne plus être en phase avec les sujets traités dans l’émission. “C’était une décision qu’on a prise d’un commun accord avec Cyril. C’est vrai qu’il y a eu un virage un peu plus actu, info. Et moi, je le reconnais très humblement, je ne suis pas le meilleur dans l’info et la prise de position sur les sujets de société”, a-t-il déclaré sur Buzz TV. “Ce n’est pas moi, ce n’est pas mon truc. Je ne peux pas me réduire uniquement à des vannes sur mon endettement, mes ex-femmes. On tourne un peu en rond sur ça. Je me suis vraiment posé la question.”

Le plein de nouvelles têtes

Heureusement, Cyril Hanouna a rapidement trouvé de quoi combler les trous autour de la table de Touche pas à mon poste. Et, encore une fois, ses choix sont surprenants. Le dernier nom en date ? Pascale de la Tour du Pin, ex-journaliste de BFMTV et LCI, qui devrait, selon Télé Loisirs, rejoindre l’équipe à partir de la rentrée prochaine et remplacer Baba lors de ses absences. Une tâche qui était jusqu’ici attribuée à Benjamin Castaldi.

Pour rebooster son talk-show, le présentateur mise également sur la présence de deux animateurs bien connus du monde du PAF, Evelyne Thomas (C’est mon choix) et Alex Goude (La France a un incroyable talent), mais également sur des personnalités totalement inattendues qui accentueront le virage plus “actu et société” que Cyril Hanouna veut donner à son émission. Parmi ces dernières, on retrouve Jacques Cardoze, ex-présentateur de Complément d’enquête qui interviendra deux fois par semaine pour donner son avis sur l’actualité, et Ségolène Royal, ancienne candidate à l’élection présidentielle française qui interviendra une fois par semaine pour décrypter un sujet de l’actualité politique.