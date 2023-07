”Je n’ai jamais eu la force de parler de ça” : Slimane (”The Voice Kids”) évoque avoir souffert de problèmes de poids

Victime de harcèlement scolaire, Lina explique que les paroles de cette chanson lui rappellent son propre parcours et évoquent le pardon et l’acceptation de soi. “Je veux juste montrer ce soir que malgré tout ce que j’ai pu vivre, je suis là et je vis mon rêve”, poursuit-elle.

Ému, Slimane s’est retrouvé dans les paroles de la candidate. “Quand Yseult a fait cette chanson-là, elle m’a bouleversé parce que je n’avais jamais eu la force de parler de ça. Je suis un gars qui a eu des problèmes de poids toute ma vie et ça m’a beaucoup touché pendant plein de moments”, confie le coach avant d’ajouter : “J’ai trouvé Yseult guerrière, forte et j’ai ressenti ça chez toi. Je crois que c’est important de dire aux gens que, parfois, il n’y a pas besoin de l’amour des autres. Le premier amour, finalement, c’est celui qu’on se donne à soi-même.”

Voyant grandir la probabilité de voir Lina rejoindre l’équipe de Slimane, Kendji Girac a décidé de bloquer son voisin de fauteuil en utilisant le bouton du “superblock”. Surpris par l’action de ce dernier, l’interprète de La Recette lui lance alors avec humour qu’il peut oublier le titre sur lequel ils étaient censés collaborer.

Après mûre réflexion et sur les conseils de sa maman qui a rejoint le plateau en pleurs, Lina a finalement décidé de rejoindre l’équipe de Kendji Girac. Slimane lui a toutefois promis de passer la voir aux répétitions.