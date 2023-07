”J’étais mineur quand je me suis inscrit à Ninja Warrior” : Gaspard, Schaerbeekois de 19 ans tente sa chance ce vendredi soir dans l’émission de TF1

Il y a trois ans, alors qu’il était encore mineur, il se pré-inscrit à l’émission de TF1. Approché pour y participer l’année dernière, le jeune homme n’a malheureusement pas pu répondre par la positive à cause d’une fracture de la clavicule. Mais, cette année, c’est la bonne ! “Faire Ninja Warrior, c’est mon rêve depuis que je suis tout petit. Ce que je veux c’est m’amuser mais également me dépasser et marquer les esprits”, explique-t-il.

Face aux obstacles, Gaspard mise sur son agilité et sa bonne apnée pour l’épreuve sous l’eau. Il note toutefois une faiblesse au niveau des avant-bras et de son grip.

C’est depuis le sud de la France où il est actuellement en vacances et entouré d’une partie de sa famille que Gaspard regardera son passage dans Ninja Warrior, ce vendredi soir. Ce dernier sera-t-il concluant ? Pour le découvrir, il faudra se brancher sur TF1…