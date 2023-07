Junior participe à "Ninja Warrior": "C’était mon objectif depuis des années"

Vous participez à Ninja Warrior déguisé en Thor. Pourquoi ce choix ?

“On me dit souvent que je ressemble à Thor. Au départ, c’était un délire. Puis, je me suis dit que pour Ninja Warrior, je pouvais me permettre cette petite fantaisie puisque d’autres le font également. Par contre, le déguisement m’a donné du fil à retordre. Le fameux marteau n’a pas été facile à faire voyager de la Belgique au sud de la France. Je n’avais pas pris de bagage en soute pour me rendre à Cannes et je ne pouvais pas voyager avec ce marteau en cabine. J’ai donc dû demander à une autre personne qui m’accompagnait et qui avait, elle, une grande valise pour transporter le marteau à ma place.”

Vous êtes-vous entraîné différemment pour participer à Ninja Warrior ?

“Je m’entraîne déjà beaucoup en temps normal. Je me suis entraîné comme je l’ai toujours fait et je pense que ça suffira.”

Quelles sont, selon vous, vos forces et vos faiblesses pour Ninja Warrior ?

“Je dirais que ma taille peut être une force parce que je fais presque 1 m 90 et sur certains obstacles, ça peut m’aider. Ma faiblesse, par contre, ça pourrait être mon côté un peu dissipé. Je suis vite distrait et ça peut me porter préjudice.”

Y a-t-il une légende que vous aimeriez affronter en particulier ?

“Toutes mais en particulier Ibra TV parce que c’est une personne que je suis sur les réseaux et dont le caractère se rapproche du mien.”

Après Mariés au premier regard, vous nous aviez confié que vous ne diriez pas non à d’autres expériences télévisuelles. En voilà une autre de faite. Avez-vous encore des projets à ce niveau-là ?

“J’ai dit que si quelque chose arrivait, je ne cracherais pas dessus. Mes expériences à la télévision m’ont bien plu. J’ai réalisé un rêve en faisant Ninja Warrior mais je garde toujours dans un coin de ma tête mon projet de participer à Koh-Lanta un jour. Je n’abandonne pas cette idée.”