”J’ai trop fait le mariole” : Déguisé en Thor, Junior (”Mariés au premier regard”) échoue à “Ninja Warrior”

Malheureusement, le costume de Thor, superhéros de Marvel, qu’il avait choisi d’enfiler pour affronter les différents obstacles, a eu raison de sa participation dans l’émission. “Quand on m’a annoncé le nom du participant que j’allais affronter, à savoir le Youtubeur Nicolas Fleck, je me suis dit que j’avais mes chances parce qu’il fait du bodybuilding et on sait que ce n’est pas le sport idéal pour faire Ninja Warrior. Mais, une fois sur place, j’ai changé d’avis”, explique Junior. “Lors de l’épreuve des mikados, j’ai glissé avec mon costume. J’arrive à rattraper le coup et je glisse à nouveau. J’étais au bout de mes forces. Le duel n’a pas été spectaculaire. Je me suis un peu maintenu sur les barres histoire de faire durer le moment et puis, j’ai fini ma tronche à l’eau !” De son côté, Nicolas Fleck a peut-être remporté le duel n’a pas réalisé un temps suffisant pour se qualifier pour la suite de l’aventure.

Venu pour gagner, le Belge est vraiment déçu de sa prestation. “Je suis dégoûté de moi”, dit-il avant de remettre en question son comportement dans les coulisses de l’émission. “Avant le début de l’émission, j’ai passé six heures à faire le mariole. Je faisais le malin dans les coulisses. Puis, quand c’était à mon tour, j’ai eu peur de mal faire. J’ai commencé à stresser alors que ce n’est pas dans mes habitudes. Mon euphorie s’est transformée en panique. C’était vraiment l’ascenseur émotionnel.”

Au final, Junior repart tout de même de Ninja Warrior avec un “sentiment d’accomplissement” mais également avec une envie de revanche.