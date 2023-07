”Je n’étais pas loin du Mégamur” : le Bruxellois Gaspard se fait éliminer en demi-finale de “Ninja Warrior”

Le Belge, qui se classe tout de même en cinquième position, ne perd toutefois pas son objectif de vue : devenir lui aussi une légende de Ninja Warrior. “Je vais entraîner davantage mon cardio afin d’être prêt pour une nouvelle participation si elle a lieu.”

Se laisserait-il tenter par une participation à Koh-Lanta avant de remettre le couvert ? S’il en rêvait il y a quelques années, aujourd’hui, il botte en touche. “C’est une émission que j’adore, tout comme Ninja Warrior. Au début, je voulais y participer mais j’ai changé d’avis. Le parcours urbain est un sport qui demande beaucoup de rigueur et d’entraînement. On peut faire des figures musculaires à l’aide du poids de son corps. Or si je fais Koh-Lanta, je vais perdre beaucoup d’heures d’entraînement et risque d’être fort affaibli. Je pourrais perdre mes performances. Donc, je ne préfère pas.”