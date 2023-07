Les acteurs des “Feux de l’amour” fêtent les 50 ans de la série culte: "On y joue depuis tellement longtemps qu’on est comme dans des pantoufles"

Invités au 62e Festival de Télévision de Monte-Carlo en juin dernier, Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Amelia Heinle (Victoria Newman), Christel Khalil (Lily Winters) et Bryton James (Devon Hamilton), acteurs phares du feuilleton américain, ont célébré ces 50 ans d’existence en grande pompe lors d’une soirée qui leur était dédiée au Monte-Carlo Bay Hotel&Resort. L’occasion pour les comédiens et pour les autres invités de déguster un gâteau à l’effigie des Feux de l’amour arrivé de façon spectaculaire sur la bande-son du soap opera. Quelques heures plus tôt, les stars du petit écran, devenues des membres à part entière de la famille de nombreux téléspectateurs, se confiaient à la presse. Ensemble, ils évoquent leurs souvenirs, leurs anecdotes et leurs espoirs.

Les Feux de l’amour fêtent leurs 50 ans. C’est incroyable. Comment expliquez-vous cette pérennité ?

Christel Khalil : “Comme vous le dites, c’est incroyable. Je suis très contente et fière de faire partie de cette belle aventure que sont les Feux de l’amour.”

Bryton James : “50 ans et toujours là… Je pense que ça veut dire qu’on fait du bon travail. Le feuilleton a un casting de qualité. On espère que ça continue comme ça.”

Vous souvenez-vous de votre premier jour de tournage dans le feuilleton ?

Melody Thomas Scott : “C’était il y a 44 ans ! Je vous avoue que ça fail un bail. (rires) Je ne m’en souviens pas vraiment mais je me souviens, par contre, du test qu’on m’a fait passer. J’étais très impressionnée par toutes les personnes qui se trouvaient autour de moi, acteurs comme membres de la production. Elles étaient toutes adorables. C’était une très belle expérience.”

Amelia Heinle : “Il s’est passé beaucoup de choses lors de mon premier jour. J’y ai rencontré Melody (Thomas Scott, NdlR.) Eric (Braeden, NdlR.) et Peter (Bergman, NdlR.), acteurs emblématiques de la série. J’étais fort stressée, je l’avoue. Puis, une des personnes présente sur le plateau m’a applaudie en disant : “C’était très bien !”. À ce moment-là, j’ai su que j’étais au bon endroit.”

Ch.K. : “Moi, je tournais avec Victoria Rowell, interprète de Drucilla, ma mère dans le feuilleton. Je jouais une adolescente qui revenait de Paris et qui vivaient des aventures de son âge.”

B.J. : “J’avais 17 ans quand j’ai commencé à tourner dans la série. J’étais un adolescent un peu paumé qui travaillait dans le centre de loisirs ouvert par Victor Newman. Ce n’était pas simple de donner la réplique à Eric Braeden. Il en imposait et improvisait beaucoup. Il fallait connaître son dialogue et son rôle sur le bout des doigts pour bien répliquer.”

Melody, Amelia, que cela fait-il de faire partie de la famille des Newman ?

A.H. : “On est connu dans la ville et dans le monde entier visiblement ! Le père de Victoria est le plus incroyable des hommes puissants de l’univers. (rires)”

M.T.S. : “On a un sentiment de puissance. (rires) On est chanceuses et fières d’être des Newman. On a une vie fabuleuse ou rien n’est impossible ou trop cher. Ils se soucient de choses dont personnes ne se soucieraient en temps normal. Ce sont des personnes sur lesquels les téléspectateurs peuvent fantasmer. Mais, leur richesse ne fait pas tout. Riches ou pauvres, tout le monde peut pleurer pour une romance.”

Devant la caméra, vous êtes mère et fille. Êtes-vous également proches dans la vie réelle ?

Ensemble : “Très !”

M.T.S. : “Quand elle m’envoie un texto, pour n’importe quelle raison que ce soit, elle m’appelle “maman” et je lui réponds toujours : “Bonjour mon ange, comment vas-tu ?”. On se parle comme ça quotidiennement. Elle est un peu comme ma vraie fille.”

A.H. : “On est inséparable, vraiment… Je pense que je la vois plus que ma propre mère. Elle en sait d’ailleurs sûrement plus qu’elle sur moi.”

Christel et Bryton, vous incarnez, de votre côté, une sœur et un frère. Votre relation est-elle aussi forte en dehors des écrans ?

B.J. : “Bien sûr ! La preuve, le fils de Christel est mon filleul !”

Si vous deviez citer une intrigue qu’il vous a plu de jouer depuis vos débuts dans les Feux de l’amour, laquelle serait-elle ?

M.T.S. : “C’est très difficile de n’en citer qu’une seule tant on en a joué. Je dirais toutefois l’intrigue des tout débuts où Nikki était une strip-teaseuse. Ce n’était pas mon intrigue favorite parce que je ne suis pas une bonne danseuse mais si elle ne l’avait pas été, elle n’aurait probablement jamais rencontré Victor qui a totalement changé sa vie. Je me souviens que je n’étais pas très à l’aise dans les vêtements que je portais pour danser. À part ça, je dirais que ma relation avec Victor est l’intrigue générale que je préfère.”

A.H. :”Je dirais que les intrigues qui me plaisent, ce sont celles où on se retrouve en famille.”

Ch.K. : “Moi, je dirais la relation de Lily avec Cane (Daniel Goddard, NdlR.) mais également l’intrigue sur le cancer de l’utérus qu’a contracté Lily. Beaucoup de personnes pouvaient se retrouver dans ce qu’elle a vécu.”

B.J. : “Mon histoire de départ, ma rencontre avec Victor Newman mais également la perte d’Hilary. Pour moi, cette dernière intrigue était un gros challenge.”

Que pensez-vous de l’évolution de vos personnages ?

M.T.S. : “Mon personnage a évolué probablement plus que n’importe quel autre. Nikki était adolescente quand on l’a vue pour la première fois. Elle était du mauvais côté, elle avait une attitude désastreuse et aucune ambition. Victor lui a appris à devenir une femme et à monter dans la société.”

A.H. : “Je pense que, de son côté, Victoria a toujours été la même. Quoi qu’elle ait traversé, elle a toujours été une femme forte qui sait ce qu’elle veut même si parfois, elle prend les mauvaises décisions.”

Quand on joue dans un feuilleton tel que Les Feux de l’amour, est-il facile de jouer d’autres rôles sur le côté ?

B.J. : “Ce serait chouette mais c’est vrai qu’on joue dans les Feux de l’amour depuis tellement longtemps qu’on est comme dans des pantoufles.”

Ch.K. : “On a déjà eu d’autres expériences mais c’est dur de pouvoir caser ça dans le planning de tournage des Feux de l’amour. Le feuilleton est notre priorité donc on doit toujours demander la permission de caser autre chose.”