"Ma mère était dans tous ces états": Sandrine Corman victime d'une arnaque

L'un des fausses publicités titre sur une interview soit-disant donnée sur le plateau de C à vous par l'ancienne Miss Belgique. Un échange qui n'a jamais eu lieu. "Je vais de plus en plus rarement sur Facebook. Aujourd'hui, j'utilise davantage Instagram. J'ai été alertée de ces faux articles par des amis qui avaient pris des captures d'écran mais également par ma maman qui était dans tous ces états en voyant ça", confie Sandrine Corman, contactée par nos soins. "Une femme m'a même contactée en privé pour me dire qu'elle s'était faite récemment avoir en cliquant sur le lien d'une pub qui utilisait, elle, l'image d'Adrien Devyver, et que depuis elle se faisait harceler."

La première réaction de l'animatrice a été de "signaler le post" sur Facebook et d'inviter ses contacts à faire de même. " C'est embêtant parce qu'on ne sait pas qui se cache vraiment derrière ces arnaques. Je ne sais pas trop ce que je dois faire à part avertir les gens que c'est une arnaque et qu'il ne faut en aucun cas cliquer sur le lien", explique-t-elle.

Si c'est la première fois que l'ancienne Miss Belgique fait face à ce genre de fausses publicités, elle est toutefois déjà tombée sur plusieurs faux profils à son efigie sur les réseaux sociaux. "On y trouve des photos de moi et de ma famille", détaille-t-elle. "Je n'ai jamais compris ce concept de subtiliser l'image de quelqu'un pour faire de faux comptes. Quel est l'intérêt? Sûrement faire croire aux internautes que je leur fais gagner des cadeaux et que pour les recevoir ils doivent partager leurs coordonnées. Bref, à chaque fois, je signale le faux compte pour être sûre que personne ne se fasse berner."