Et le moins qu’on puisse écrire est que le journaliste a mouillé son maillot (et pas que) pour son reportage au camping naturiste de Kortenberg, à la rencontre de ces amateurs de la vie au naturel. “Nu, les sensations sont exceptionnelles”, balance ainsi Michael Menten en enlevant son short de bain dans la piscine et poursuivant son sujet en tenue d’Adam.