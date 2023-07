Le Fort Boyard en travaux : Quelles conséquences pour le jeu télévisé de France 2 ?

Mais alors que Fort Boyard bat son plein sur France 2 et Tipik, une nouvelle nous laisse perplexe sur le retour d’une nouvelle saison du jeu télévisé. Interrogé par puremédias.com, Antoine Weber, producteur exécutif du jeu, confie que “l’édifice est en danger à moyen terme” et qu’il nécessitait de gros travaux. Le souci du Fort, c’est que toute la partie portuaire qui protégeait la face nord a été détruite avec les années. En effet, les vagues étant de plus en plus fortes, les pierres du Fort bougent”, explique-t-il.

Selon Le Moniteur, pas moins de 30 millions d’euros ont été débloqués pour effectuer les travaux nécessaires à la consolidation du Fort. Ceux-ci permettront de financer un brise-lames, “c’est-à-dire une espèce de V devant le fort pour casser les vagues” et “faire en sorte d’éviter qu’il prenne les vagues de plein fouet”, explique Antoine Weber à puremédias.com. Le producteur évoque également la construction d’un port de débarquement. Un ensemble de travaux “titanesques” qui vont “s’étendre sur plusieurs années”, poursuit-il.

”Cela va probablement nous changer la vie”

Cet important chantier entamé, l’accessibilité du Fort sera-t-elle toujours garantie aux équipes du jeu télévisé qui revient chaque été au plus grand plaisir des chaînes de télévisions, qui voient leurs audiences grimper, et des personnalités qui jouent au profit d’associations qui leur tiennent à cœur ? Que les amateurs du programme soient rassurés, les prochains tournages pourront être réalisés sans encombre. “Ces travaux vont graviter autour de nous mais il n’y aura pas d’interférence, explique Antoine Weber. En revanche, cela va très probablement nous changer la vie. L’accès au fort ne sera peut-être plus tout à fait le même par exemple.” Des petits changements qui ne devraient donc pas entraver la diffusion de la prochaine saison anniversaire (35e) de Fort Boyard.