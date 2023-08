”Être sensible, c’est une force dans la vie” : Slimane se confie sur son comportement dans “The Voice Kids”

Pourtant, pour lui, l’émotion semble ne jamais avoir été aussi forte que lors de cette saison. Lors des auditions à l’aveugle, qui se sont terminées ce mardi soir, le chanteur n’a pas su cacher son émotion face à certaines prestations. Parmi elles, celle de Durel, un jeune garçon de 13 ans venu interpréter Stand Up de Cynthia Erivo ou encore celle de Maëlys reprenant Des milliers de je t’aime, titre de son répertoire qu’il a écrit pour sa fille Esmeralda.

Interrogé par le magazine Télé 7 jours, Slimane est revenu sur ces moments où il a laissé s’échapper ses larmes face aux caméras. “Déjà, je suis autant celui qui va rigoler aux éclats que celui qui va pleurer à chaudes larmes. Et de voir ces enfants, en fait… Parfois, il y a un effet miroir. Cela a remué des souvenirs de moi plus jeune, de l’enfant que j’étais, de mes rêves de gamin”, confie-t-il à nos confrères français.

Pour l’ancien acolyte de Vitaa, ce côté émotif n’est pas à cacher et représente une force. “On cherche souvent à la dissimuler, car on nous a trop souvent répété que c’était une faiblesse. J’essaie de démontrer le contraire, car je pense sincèrement qu’être sensible, c’est une force dans la vie. Et lorsqu’on l’accepte et qu’on l’assume, alors on peut faire de grandes choses.”

Début des Battles

Au terme de cette dernière audition à l’aveugle, la liste des talents sélectionnés pour les Battles s’est clôturée. Lors de cette prochaine étape, les jeunes candidats devront s’affronter par deux ou trois. Le coach devra, de son côté, choisir quel talent il souhaitera garder dans son équipe.

Les talents choisis pour continuer l’aventure seront sélectionnés pour la demi-finale du télécrochet qui aura lieu le 22 août prochain sur TF1.