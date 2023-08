”Plus de fusées, plus de science et surtout plus d’espace”, pouvait-on lire sur la publication. Pas besoin d’inscription pour se balader sur la plateforme.

Si aucune date n’a été mentionnée dans le trailer ci-dessous, la mention “lancement cet été” indique une sortie assez proche pour les adeptes des contenus spatiaux.

Dans le communiqué de l’administration nationale de l’aéronautique et de l’espace, il est indiqué que la plateforme sera “Sans publicité, gratuite et tout public”. NASA + proposera les couvertures en direct de la NASA, des séries de vidéos sur les missions de l’agence, comme celle du télescope James Webb ou encore de la sonde Osiris-Rex.