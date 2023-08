Sandy Heribert, animatrice du Ballon d’Or, à la tête d’une émission télé belge: "C'est une longue histoire d'amour avec la Belgique"

Florence Mendez et Jean-Christophe Bouvet (Les Grandes Vacances Pickx +) ©Pickx +

À quoi s’attendre avec Les Grandes Vacances ? “À de la découverte de l’autre, assure la journaliste de 39 ans. On découvre deux personnalités de manière un peu plus intime et moins guindée qu’en plateau. Une découverte en toute simplicité pour une journée de vacances où l’on passe des moments sympas, d’échanges et de fun avec des activités insolites (course de buggy, saut à l’élastique, dressage de faucons, etc., NdlR.). Et ils ont tous joué le jeu !” À commencer par le rappeur et humoriste du Grand Cactus James Deano, premier invité ce mardi à 22h15. “Alors, c’était drôle pour nous, mais un peu moins pour lui, confesse Sandy Heribert. Il avait fait beaucoup d’équitation dans son enfance puisque son père était commissaire de police dans la garde montée. Son père faisait donc du cheval avec lui, mais il n’en avait plus fait depuis 20 ans… Une fois qu’il s’est senti en confiance, il a commencé à galoper dans le manège et puis… il est tombé. On a eu peur pour lui, car il a eu très mal aux hanches le lendemain. Et même du mal à se mouvoir durant quelques jours… Mais ce sont les risques du métier, j’ai envie de dire (sourire) ! Il est vite remonté et c’est aujourd’hui une histoire ancienne. Il était cassé en deux le lendemain, mais plus de peur que de mal !”

Edouard Moutoute et Caroline Loeb (Les Grandes Vacances Pickx +) ©Pickx +

Bref, avec Les Grandes Vacances, bienvenue dans l’envers du décor de nos people. Au programme ? Star des réseaux sociaux, Nicolas Lacroix (Nico en vrai) sera associé au Liégeois Jean-Luc Couchard, repéré dans Dikkenek. L’humoriste belge Florence Mendez vivra de belles aventures avec Jean-Christophe Bouvet, général incontournable des films Taxi. Quant au comédien Édouard Montoute (Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre) et la chanteuse Caroline Loeb, interprète du tube “C’est la ouate”, ils seront les invités du quatrième et dernier épisode. “Ce n’est pas du tout la même atmosphère, ni la même pression et les mêmes audiences que le Ballon d’Or, mais c’est un exercice que j’apprécie, affirme la journaliste sportive. Le Ballon d’Or, c’est vraiment une prestation d’une heure quinze extrêmement rodée, suivie à la lettre avec un prompteur et suivi par 300 millions de personnes dans le monde. Ici, l’ambiance est familiale, conviviale et de vacances. Avec l’équipe, on se réveillait et petit-déjeunait ensemble et puis on était sur le pont. Un set up plus léger – 12 personnes et 2/3 caméras – qui permet d’avoir des moments vrais, naturels et aussi quelques impros.”

À la rentrée, après son mariage (elle a aussi une fille de 2 ans) et avant l’animation du Ballon d’Or le 30 octobre (voire même la présentation d’un Top Gear au féminin), il n’est pas impossible de revoir Sandy Heribert à nouveau à l’antenne en Belgique.” J’aime beaucoup bosser avec les Belges. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, j’adore ça !”