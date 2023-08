David Jeanmotte "meurtri" par la disparition de Geneviève de Fontenay: "Elle a inspiré mon personnage de mes débuts à la télévision"

David Jeanmotte nous révèle une anecdote sur leur rencontre. “Il faut savoir que quand j’habitais à Paris, elle n’habitait pas loin des Champs Elysées dans un petit mais vraiment tout petit appartement. Et elle prenait le bus. Et donc je prenais le bus avec Geneviève de Fontenay et son chapeau (sourire) ! Du coup, quand je suis arrivé ici en Belgique et que l’on m’a proposé de faire de la télévision, j’ai dit : je vais mixer eux deux. Quand je dis 'vieille France', c’est dans le côté positif, précise-t-il. On la disait autoritaire mais tu es obligé d’avoir de l’autorité dans les choses que tu mets en place sinon les choses partent en couilles ! Il y a autorité et autorité.”

Bref, cette disparition l’a fortement touché. “Ça m’a fait un pincement au cœur de la voir partir car j’aimais vraiment bien le personnage. J’aimais bien le côté dame au chapeau, sa tenue rigide et ce côté un peu : je reste dans la mémoire collective. Tout le monde sait qui c’est.” Un personnage qu’il compare un peu à celui qu’il est devenu. “C’est pour cela que je voulais mixer elle avec Henri Salvador car, aujourd’hui, David Jeanmotte fait aussi un peu partie de cette mémoire collective, explique celui qui aujourd’hui organise les Ladies Nights, les Restos du Rire ou est encore parrain du concours Top Women et membre du jury de Miss Belgique. Je me suis habillé pendant 2 ans et demi à Sans Chichis avec mon pantalon rouge, ma veste noire, et mes cheveux dorés pour représenter le drapeau belge à la base. Je voulais marquer quelque chose. Comme une Yvette Horner, comme la coupe de Mireille Mathieu ou le chapeau de Geneviève. Ce sont des personnages que l’on identifie directement et facilement par rapport à une constante. Et c’est ce qui m’est arrivé aussi… Une partie du personnage de Sans Chichis est donc meurtrie…”

Et David Jeanmotte de conclure en rendant un bel hommage à l’ex-présidente des Miss France. “Elle était toujours chic, toujours élégante. Après, on aime ou on n’aime pas Geneviève, peu importe. Le personnage en tout cas est resté. À chaque fois que j’ai pris le bus, elle était souriante, habillé et maquillée de la même manière avec son fond de teint clair et son rouge à lèvres a la geisha, couleur noir et blanc. Et j’ai trouvé ça génial d’avoir cette identité-là. Geneviève de Fontenay, c’est une femme qui a créé quelque chose de super important. Surtout dans des moments très compliqués aux débuts des miss. C’était rural à l’époque ! Elles étaient costaudes les candidats, ce ne sont pas les filles que l’on voit maintenant hein ! Rien à voir. C’était des Marylin Monroe qui avaient mangé (sourire) ! Je me souviens encore des tenus de l’époque où, en se présentant en tenues déshabillées, ben… elles ne l’étaient pas vraiment !”

Triste, David Jeanmotte salue son travail extraordinaire dans un milieu et une époque tout sauf ordinaire.