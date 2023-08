Stéphane Bern a déjà son tombeau: "Tout est prêt mais rien ne presse…"

Stéphane Bern est un homme prévoyant. À 59 ans, il possède déjà son tombeau. Et dans sa propriété. “Comme le Collège royal (et militaire de Thiron-Gardais, ndlr) reviendra après moi à la Fondation Stéphane Bern pour l’Histoire et le Patrimoine, ce ne sera plus une résidence privée. J’ai donc obtenu du préfet l’autorisation d’y avoir mon tombeau”, a-t-il expliqué dans Gala. Avant d’ajouter : “J’ai tout prévu. Tout est donc déjà prêt… mais rien ne presse. Je ne suis pas Sarah Bernhardt, je ne dors pas encore dans mon cercueil !” C’est ce qu’on appelle faire de l’humour à froid.