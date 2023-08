Un film de Noël débarque sur Netflix… le 21 août !

La météo de ces dernières semaines est loin de s’accorder avec la période actuelle dite “estivale”. Alors que les vacances d’été sont synonymes de soleil et donc d’activités en extérieur, en Belgique, l’heure est plutôt au cocooning à la maison devant un beau film et même un feu de bois, pour les jours les plus froids. On se croirait presque en hiver, d’autant plus si les plateformes commencent à casser les codes en sortant des films de Noël en plein été… Un choix qu’a visiblement décidé de faire Netflix en rendant accessible, dès le 21 août prochain, Ma belle-famille, Noël et moi, un film que l’on attendait plutôt pour les fêtes de fin d’année.