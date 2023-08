Aurore Morisse, l’acheteuse belge d’Affaire conclue confie avoir été victime de violences conjugales : “J’avais le nez cassé et des côtes cassées”

”La liberté coûte cher mais qu’est-ce que j’aime ma liberté !”

Aurore Morisse poursuit en expliquant la raison pour laquelle elle n’en a pas fait état sur ses réseaux sociaux, d’autant plus qu’elle est une personne publique aujourd’hui avec l’émission Affaire conclue. “Je n’ai pas envie qu’on me victimise mais j’en parle autour de moi en disant : 'Cela arrive à tout le monde, et la meilleure chose à faire est de partir même si c’est très difficile.'” L’ancienne mannequin a révélé avoir réussi à sauter le pas. “On a peur de partir… Si je pars, qu’est-ce qu’il risque d’arriver ? Et la première chose que j’ai faite c’est prendre mes clics et mes clacs et je suis partie. J’ai toujours dit : 'la liberté coûte cher mais qu’est-ce que j’aime ma liberté !'” Et de conclure, avec la force de caractère obtenue depuis. “En aucun cas, depuis que je suis jeune, je me suis laissée marcher sur les pieds et j’ai privilégié ma liberté.”