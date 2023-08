"Tout le monde veut prendre sa place" : Boccolini n’a pas pu faire ses adieux

Après son bonjour, c’est en effet Samuel, champion de l’époque, qui a démarré la présentation. “Laurence Boccolini a décidé de se consacrer à de nouvelles aventures avec France Télévisions, nous lui souhaitons le meilleur pour la suite”, annonce-t-il en précisant qu’il n’y aurait pas d’émission mais un best of. “Avant de laisser la place à son successeur, on va se remémorer les meilleurs moments avec Laurence.”