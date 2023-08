Habitué à se rendre au bout du monde pour les tournages de Koh-Lanta, Denis Brogniart a opté pour des vacances d’été à moins de 2000 km de Paris pour cette année. Alors qu’une nouvelle saison de Ninja Warrior a été lancée sur TF1, l’animateur star était en train de profiter du soleil de Matera, dans la région de Basilicate, dans le sud de l’Italie. “Quelle splendeur sous une chaleur éclatante. 40 degrés”, écrit Denis Brogniart en légende d’une photo où il pose devant un fabuleux paysage. Mais même en vacances, l’animateur ne perd pas ses bonnes habitudes et continue à entretenir sa forme physique en faisant du footing ou du vélo.

Maria del Rio

Le micro du Good Morning de Radio Contact raccroché le temps des vacances d’été, Maria del Rio est partie à l’aventure à l’autre bout du monde pour réaliser le rêve de son fils, Diego, né de son mariage avec le comédien Damien Gillard. En compagnie de son nouveau compagnon, Laurent, et de l’adolescent de quinze ans, l’animatrice de RTL-TVI s’est envolée vers le Canada, pays de la poutine, des caribous et de Céline Dion, pour y effectuer un véritable “road trip” qu’elle a partagé en photos et en vidéos avec ses followers.

Julie Taton

C’est sa destination fétiche ! Depuis plusieurs années, Julie Taton aime se rendre à Ibiza pour faire un break en famille avant d’attaquer la rentrée radio et télé. “Out of office”, écrit l’animatrice de NRJ sur Instagram depuis Cala Comte, l’une des nombreuses belles plages de l’île aux milles visages. Et à en croire les clichés qu’elle partage sur les réseaux sociaux, c’est autour ou à l’intérieur de la piscine que l’ancienne Miss Belgique aime, par-dessus tout, profiter du soleil et de Côme et Tahoe, ses deux fils âgés respectivement de 7 et 2 ans.

Jill Vandermeulen

C’est avec Charlie Jane, leur fille de huit mois, confortablement installée dans un porte-bébé, que Jill Vandermeulen et son compagnon, Simon Gérard, se sont rendus aux États-Unis pour un voyage organisé qu’ils n’oublieront pas de sitôt. “Nous avons passé 25 jours à explorer une multitude de lieux aussi magiques les uns que les autres”, écrit la speakerine de RTL-TVI sur Instagram. Tout le long du mois de juillet, la jolie famille est, en effet, allée de découverte en découverte avec la visite de la prison d’Alcatraz, de la maison du film Madame Doubtfire et celle de la série La Fête à la maison à San Francisco. Mais également la visite d’Hollywood et de son parc Universal Studios. “Un rêve d’ado”, déclare l’auteure de Silent Jill en postant des photos d’elle devant le Krustyland, le manoir des sœurs Halliwell (Charmed) ou encore le Poudlard Express. Avant de rejoindre sa tribu en Belgique, l’animatrice a fait une escale à Las Vegas, ville du jeu où l’attendaient de nouvelles surprises.

Nikos Aliagas

Quand il n’est pas en tournage pour The Voice ou autre, l’animateur star de TF1 passe tous ses étés en Grèce, son pays natal. Mais, cette année, le photographe amateur a dévoilé sa surprenante maison de vacances, à Missolonghi, une petite ville située sur la rive nord du golfe de Patras, à deux heures environ d’Athènes. En effet, dans un mini-film posté sur ses réseaux sociaux et réalisé par lui-même, Nikos y dépeint en noir et blanc un havre de paix où sont originaires ses parents et grands-parents et sa maison familiale au confort rudimentaire comme il le décrit dans son exposition Le Spleen d’Ulysse et à Gala. “Nous l’avons conservée en l’état et je m’y rends quelques jours par an avec mon épouse et mes enfants. Il y a à peine l’électricité, pas de téléphone, de télé, rien.”

Audrey

Beaucoup de bonnes nouvelles cet été pour l’animatrice du réveil de Tipik. Outre le fait qu’elle sera de plus en plus présente en radio et télé sur la RTBF à la rentrée, Audrey s’est aussi fiancée lors de ses vacances sur l’île paradisiaque de Maurice. L’ex de Cyril Detaeye a en effet retrouvé l’amour au bras de Nicolas Godard, l’ex d’Aurélie Van Daelen, l’influenceuse belge révélée dans Secret Story saison 5. Après un voyage à Tokyo, ils se sont envolés cet été sur l’île Maurice. Et cerise sur le gâteau, son nouveau compagnon a demandé la main de l’ancienne animatrice de Fun Radio et NRJ. “Parce que la route avec toi est plus belle et parce que tu connais les chansons Disney par cœur, je redirais OUI 1000 fois. Je sais la chance que j’ai d’avoir trouvé un homme qui est là pour sa femme dans les moments difficiles et qui la respecte plus que tout”, écrit-elle sur Instagram, photo avec la bague au doigt à l’appui.

Caroline Margeridon

”Toujours bien les photos quand on ne pose pas.” L’acheteuse star d’Affaire conclue a partagé des clichés où elle se dévoile en maillot de bain – sans filtre – à 56 ans à la sortie de l’eau depuis un bateau à Ibiza. De quoi susciter de nombreuses réactions sur la toile au sujet de celle qui cartonne partout où elle passe et est courtisée par de nombreuses émissions comme Fort Boyard, The Wheel, Le Grand Concours, Les Traîtres, etc. : “Une bombe”, “On dirait que vous avez 20 ans, bravo”, “Vous êtes superbe”, “Toujours aussi belle”, “Tu es splendide”, peut-on lire dans les commentaires de sa publication.

Sébastien Cauet

L’animateur vedette de NRJ a choisi la Turquie comme lieu de villégiature. Et c’est même au Club Med Palmiye qu’il a posé ses valises. Une destination qu’il apprécie particulièrement (ce n’est pas sa première fois) et dont il n’hésite pas à partager quelques photos en famille. En effet, on peut y voir sa compagne, sa fille et ses amis s’éclater sous le soleil turc. “Quel bonheur, famille, amis”, écrit ainsi Cauet sur son compte Instagram à la mi-juillet. “Quel bel album de famille. Merci Sébastien de nous faire partager”, “Quel beau couple !”, peut-on ensuite lire dans les commentaires dont l’un des internautes révèle même que l’animateur s’est laissé aller à un petit mix un soir “Ambiance de feu !”