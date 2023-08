Alors que les premiers épisodes de Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty (avec Quincy Isaiah dans le rôle de Magic Johnson, Salomon Hughes dans celui de Kareem Abdul-Jabbar, Jason Clarke dans celui de Jerry West ou Hadley Robinson dans celui de Jeanie Buss) se concentraient sur la saison 1979-1980 de l’équipe, marquant la première année du rachat par Jerry Buss (interprété par le toujours très bon John C. Reilly) mais également les premiers pas de Magic Johnson sous les couleurs jaune et ­mauve, cette nouvelle salve d’épisodes reprend juste après les fameuses finales de 1980 face aux 76ers de Philadelphie.

Désormais, Winning Time se concentre sur les quatre années qui suivirent ce premier titre de champion remporté pendant les 80, mais aussi sur la ­célébrité grandissante de Magic Johnson, ainsi que sa rivalité avec Larry Bird, l’ailier des Boston Celtics.

Lors de sa sortie, la série avait été assez mal accueillie par les principaux intéressés à cause de ses inexactitudes et des prises de liberté avec ce qui s’est réellement passé. Les joueurs Magic Johnson et ­Kareem Abdul-Jabbar avaient été assez virulents dans leurs propos, tandis que leur ancien coéquipier Jerry West, représenté comme capricieux, colérique et grossier, avait demandé que la chaîne se rétracte à ce sujet. HBO avait alors ­répondu qu’il ne s’agissait pas d’un ­documentaire, mais d’un récit fictionnalisé pour des raisons dramatiques et que les représentations de la série étaient tout de même basées sur des recherches factuelles et des sources fiables.

De plus, la série, qui reste sympathique et divertissante malgré ses défauts, avait été moins bien reçue par la critique que les autres séries HBO. Mais Winning Time ayant rencontré son petit succès, la ­chaîne payante n’a pas hésité à recon­duire la série pour de nouveaux épisodes, que Be TV propose désormais, à partir de ce lundi 7 août à 20 h 30.. Une ­façon de renouer avec son ancienne habitude de diffuser la NBA en Belgique.