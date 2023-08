Christine Schréder est devenue une référence dans le paysage médiatique: "Quand les filles parlent de foot, elles le font aussi bien que les hommes"

Le foot, pour Christine Schréder, est un métier passion. ©OLIVIER PAPEGNIES / COLLECTIF HUMA

Si elle se réjouit que de plus en plus de filles viennent grossir les rangs de la presse sportive, elle est aussi fort heureuse de voir qu’enfin, les matches de la Coupe du Monde Féminine de Football sont diffusés, en l’occurrence sur le service public. “Et surtout, on ne reviendra pas en arrière”, dit-elle. “Il y a eu un boom extraordinaire, certainement dans l’après-COVID. Différents facteurs expliquent cet essor du sport féminin en télé. D’abord, pour parler du foot, la FIFA a donné un sacré coup d’accélérateur en poussant les compétitions et, donc, les médias, à retransmettre. La RTBF avait déjà diffusé la précédente coupe du monde féminine, qui avait déjà fait de très bonnes audiences. Ensuite, il y a un autre facteur : ce sont les développements politiques qui demandent de mettre en avant le sport féminin. C’est une obligation.”

À lire aussi

Mais il reste beaucoup à faire. Là où tous les matches de la Jupiler Pro League sont diffusés, du côté des filles, l’Union Belge a insisté pour qu’un match soit diffusé sur le week-end. “Il faut le rappeler – et c’est aussi ce qui est beau dans la Coupe du Monde de foot, qui se déroule pour l’instant, c’est que ces jeunes femmes pratiquent leur sport pour zéro franc. On est à des années-lumière des garçons. Si on a vu tellement d’émotions au moment des hymnes nationaux, c’est d’abord parce que s’y retrouver en tant que nation, que le simple fait de voyager, ce sont des moments exceptionnels pour elles, et qui leur suffisent. C’est ça, la beauté du sport.”

Un garçon dans un peloton de filles

À la RTBF, du côté des filles, on se réjouit également de voir que les choses bougent. Quand elle est arrivée à Reyers, Lise Burion se souvient qu’imaginer voir diffuser la Coupe du Monde féminine de foot relevait du rêve. “On est un dans un moment charnière, un tournant. Et je suis sûre qu’on sera fiers, dans quelques années, d’avoir été là”, analyse-t-elle. Depuis qu’elle est arrivée, au service des sports, elles sont trois : Christine Hanquet, Gaetane Vankerkom et Lise. “Certains jours, à la rédaction, il y a même plus de filles” sourit-elle. Et pourtant, il reste des esprits chagrins qui continuent de penser qu’une femme qui commente le sport, ce n’est pas bien sérieux. “C’est comme si le sport était réservé aux hommes alors que non ! Il y a plein de femmes passionnées qui savent ce qu’elles racontent. C’est vrai qu’on a mis, parfois, des femmes… pour mettre des femmes et qui ne savaient pas ce qu’elles racontaient. Ça ne nous a pas servis…”

Martin Weynants, lui, a commencé par le cyclisme féminin. C’était en 2020. “J’avoue qu’au début je ne connaissais que les grands noms”, avoue-t-il “Mais j’ai vite pris beaucoup de plaisir. Que ce soient des hommes ou des femmes qui sont sur le vélo, ça ne change pas grand-chose”, analyse-t-il. “Je n’ai jamais considéré que le sport fait par des dames – pour ne pas dire féminin – était moins bien. Il est juste un peu moins médiatisé dans un premier temps. A mes débuts, on avait 45 minutes, une heure de course et aujourd’hui, pour la dernière étape du tour, on a fait quatre heures de direct. Ça reste plus court que pour les hommes, mais à part ça, ça reste du vélo et des coureurs ou des coureuses qui sont là pour aller chercher des victoires. En plus, avec Lotte Kopecky, on a la chance d’avoir une super championne aussi.”

En 2023, la RTBF aura diffusé plus de 1500 heures de direct, en sport. Dont 330 de sport féminin. Soit un peu plus de 20 %, quand la moyenne mondiale est de 4 %. De quoi donner le sourire aux journalistes passionnés.