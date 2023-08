Jarry appelle Jean-Luc Reichmann, son concurrent direct, en plein enregistrement des "12 coups de midi"

Mais alors que Jarry faisait ses premiers pas à la présentation du jeu télé à succès de France 2, il a surpris les téléspectateurs en passant un coup de fil à Jean-Luc Reichmann, son concurrent direct, qui était au même moment à l’animation des Douze coups de midi sur TF1. “Attendez, excusez-moi, j’ai un coup de fil !”, lance ce dernier en pleine émission. Jean-Luc Reichmann en profite alors pour souhaiter un bon anniversaire à Jarry qui fête ses 46 ans. “Mesdames et messieurs, c’est l’anniversaire de Jarry, aujourd’hui, et nous l’avons en direct. […] Nous sommes le 5 août et le public et moi-même voulions te souhaiter un bon anniversaire !”, déclare-t-il juste après avoir mis son ami sur haut-parleur.

”C’est trop mignon”, répond d’emblée Jarry, touché par l’attention de son ami, avant de lui lancer une petite vanne. “Ce que je vais faire c’est que je vais t’envoyer mon adresse pour le cadeau, comme ça, on est sûrs qu’il ne va pas se perdre. Voilà, tu peux m’envoyer une grosse Étoile !”

Les deux animateurs savaient-ils toutefois, au moment de l’enregistrement de leurs émissions, qu’ils allaient être en concurrence directe lors de la diffusion de ces dernières ? À première vue, ils semblent en tout cas ne pas vouloir se lancer dans une guéguerre à l’antenne et garder une bonne entente.