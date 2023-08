Le pari gagnant du sport féminin en télévision: "En cyclisme, les gens regardent de plus en plus"

À titre d’exemple, cette deuxième édition du Tour de France Dame, diffusée sur La Une et Tipikla réuni en moyenne 85.836 téléspectateurs pour 14,3 % de parts de marché. En 2022, ces chiffres étaient de 71.376 téléspectateurs et 12,9 % de parts de marché.

La première étape, qui emmenait le peloton de Clermont-Ferrand à… Clermont-Ferrand, longue de 124 kilomètres, a réuni 132.346 téléspectateurs en moyenne, pour 18,5 % de parts de marché. Avec une victoire belge, celle de Lotte Kopecky, à la clef.

L’avant-dernière étape, celle du Tourmalet, a connu un pic à l’arrivée à plus de 170.000 spectateurs et a atteint 387.000 personnes différentes, soit plus que la Clasica San Sebastian remportée par Evenepoel et diffusée plus tôt dans la journée sur Tipik !

guillement Les audiences du Tour féminin ne cessent de monter"

”En cyclisme, les gens regardent de plus en plus”, constate Benoit Delhauteur, chef du service des sports de la RTBF. “On le voit d’une course à l’autre et d’une année à l’autre. Je pense, par exemple, à Liège-Bastogne-Liège qui grimpe d’année en année. Même chose sur le Tour féminin qui ne cesse de monter."

Le Tour de France femmes séduit les spectateurs. ©BELGA

La grande boucle à peine refermée, c’est le foot féminin qui a pris sa place sur les antennes de la RTBF. Avec le même succès. “En télé, en 2019, la RTBF n’a diffusé que 11 matches. Cette année, on est sur 41 matches. Malgré le décalage horaire, les audiences sont stables et pour des diffusions le matin – puisque cela se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande – ce sont des bons chiffres. Nous étions très satisfaits des chiffres de l’an dernier, où on a battu plusieurs fois le record pour un match de foot féminin avec les Red Flames”, précise Benoît Delhauteur.

La locomotive Belgian Cats

Pari sur l’avenir que ces compétitions féminines ? “Si on le fait, à la base, c’est parce que c’est une mission pour la RTBF de relayer au mieux les compétitions féminines. Évidemment, on fait tout pour que le public soit au rendez-vous. Les audiences nous confirment que nous avons fait les bons choix, mais, parfois, il faut de la patience, il faut installer des habitudes. On le voit avec cette coupe du monde…” Dont les audiences devraient continuer à grimper maintenant que les phases de poules sont terminées et que l'on est rentré dans le vif du sujet.

Après analyse, le chef des sports du service public concède que les sports les plus regardés sont généralement les mêmes dans les deux compétitions, masculines et féminines. “Pour le reste, Roland-Garros, c’est mixte, les JO, c’est du 50/50. Par contre, il y a des disciplines où l’on mise uniquement sur les femmes. C’est le cas du basket. Nous avons les droits des Belgian Cats pour tous les grands tournois – Euro, coupe du Monde, qualifications pour les JO. Et on est très contents parce que maintenant, elles sont championnes d’Europe. C’est une vraie locomotive pour les sports collectifs en Belgique. C’est une des premières fois dans l’histoire du sport belge qu’une équipe féminine est la locomotive d’un sport. Le basket est clairement un exemple de sport où l’on va beaucoup plus loin avec les femmes qu’avec les hommes.”

"Nous avons deux piliers importants : la compétition féminine et les parasports. Sur les sports "nouvelle génération", les sports extrêmes, on essaie d’avoir une approche mixte et un équilibre homme-femme", ajoute encore celui qui a succédé à Michel Lecomte et qui travaille désormais d'arrache-pied sur la préparation des JO de Paris, qui se tiendront à l'été 2024.