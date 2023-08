Netflix, Disney + et Prime Vidéo: 5 séries à binger cet été sur les plateformes

1) The Lincoln Lawyer (La Défense Lincoln) – Netflix

Tirée des romans de Michaël Connelly, La Défense Lincoln a fait une première apparition sur Netflix en mai 2022. Sur fond de Los Angeles, crimes et embrouilles, cette série de prétoire est aussi intéressante que le film du même nom de 2011, avec Matthew McConaughey. Les abonnés de la plateforme peuvent y suivre le retour aux affaires du brillant avocat Mickey Haller avec ses démons et son charisme mais également avec sa Lincoln Navigator qu’il considère comme un véritable bureau. La deuxième saison de la série, portée par Manuel Garcia-Rulfo et notamment Neve Campbell (Scream, La vie à Cinq) est à suivre en deux parties, la première est accessible depuis le 6 juillet dernier, la seconde depuis le 3 août dernier sur la plateforme de streaming.

Une série palpitante dans le monde judiciaire. ©Netflix

2) The Summer I Turned Pretty (L’été où je suis devenue jolie) – Prime Video

Place à un peu de douceur avec L’été où je suis devenue jolie, une romance, portée par Lola Tung et avec Rachel Blanchard (Clueless), qui relate l’histoire d’Isabel Conklin, alias Belly, une adolescente qui, chaque été, retourne avec son frère et sa mère dans la résidence d’amis de la famille à Cousin’s Beach en Nouvelle-Angleterre. Belly n’est toutefois plus la petite fille qu’elle était les années précédentes. Devenue une véritable jeune femme, elle commence à attirer le regard des garçons et notamment celui de ses amis de longue date qu’elle a toujours considéré comme des frères. Premier amour, première peine de coeur, les aventures de Belly nous replongent dans l’insouciance et dans les beaux moments d’un été que l’on ne veut jamais voir se terminer. Après le succès de la première saison, disponible depuis l’été 2022 sur Prime Video, la plateforme a dégainé la deuxième saison en juillet dernier et a déjà commandé une troisième saison pour l’année prochaine.

Les grands romantiques vont adorer. ©Prime Vidéo

3) PainKiller – Netflix

Tout comme l’exceptionnelle Dopesick, sortie il y a deux ans sur Disney +, la mini-série de 6 épisodes PainKiller, disponible à partir du 10 août prochain sur Netflix, s’intéresse à l’origine et les conséquences de la crise des opioïdes aux États-Unis. Basée sur le livre éponyme de Barry Meier et sur l’article The Family That Built the Empire of Pain, elle revient sur l’histoire de la famille Sackler, dirigeante de Purdue Pharma, laboratoires pharmaceutiques à l’origine de la vente de l’OxyContin, et sur les victimes de cet antidouleur qui rend ces derniers dépendants aux opioïdes. Dans le casting, on retrouve l’inoubliable acteur de La Folle Journée de Ferris Bueller (1986) et mari de Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick dans le rôle de Richard Sackler, le grand patron du laboratoire controversé.

Une mini-série captivante qui se déroule dans le monde pharmaceutique. ©Netflix

4) Only Murders in the Building – Disney +

Dès le 8 août, vous allez pouvoir retrouver l’ambiance de l’Arconia. Only Murders in the Building est de retour pour une troisième saison et de nouvelles intrigues. Le trio Gomez-Martin-Short est savoureux à souhait dans ce programme proposé par Disney +. Mieux ? Meryl Streep y campera un nouveau personnage. Ce qui nous promet de bons moments au cœur du New York des artistes et autres bobos. Pour rappel, la saison 2 se termine sur une dispute entre Charles-Haden Savage et Ben Glenroy (Paul Rudd) qui jouent dans une pièce mise en scène par Oliver Putman. Alors que Mabel est dans la salle, Ben Glenroy s’effondre… Un nouveau meurtre à résoudre pour le trio et son fameux podcast.

"Only Murders in the Building": Oliver (Martin Short), Charles (Steve Martin) et Mabel (Selena Gomez) reprennent l'enquête dans la saison 3, disponible sur Disney+ dès ce 8 août. ©Hulu

5) One Piece – Netflix

C’est l’une des séries les plus attendues de cet été, voire de l’année entière. Composée de 8 épisodes d’environ 50 minutes chacun, l’adaptation en live-action du célèbre manga One Piece débarque dès le 31 août sur Netflix. Histoire de finir les vacances en beauté. Monkey D. Luffy, personnage doté de superpouvoirs et déterminé à devenir le nouveau “Roi des Pirates”, est incarné par Iñaki Godoy, connu pour avoir incarné Bruno dans la série Qui a tué Sara ?, également sur Netflix. Pour cette sortie événement, la plateforme a mis les moyens. Pas moins de 144 millions de dollars auraient été utilisés pour réaliser la série, soit 18 millions par épisode.