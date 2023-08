Les coachs de The Voice Kids vont devoir faire des choix durant les Battles: "A chaque fois, je suis meurtri"

Et la suite, nous y voilà. Après plusieurs semaines de découvertes et d’émotions fortes, le télécrochet passe la seconde dès ce mardi soir avec l’épreuve des Battles. Cette fois-ci, les candidats d’une même équipe devront tenter de démarquer lors de trios ou de duos déterminés par leur coach.

Une fois la prestation terminée et après avoir entendu les préférences de ses voisins de fauteuil, le coach choisit le talent avec qui il veut continuer l’aventure. Une opération délicate lors de laquelle les jurés doivent parler avec tact pour éviter de blesser les jeunes candidats. “On peut dire oui, on peut dire non à partir du moment où on explique les choses”, déclare Patrick Fiori. “Je vous avoue qu’à chaque fois, je suis meurtri. C’est normal. Il faut avoir cette psychologie. Ce sont nos enfants indirectement. Il faut essayer de trouver le comportement adapté, se mettre à leur hauteur.”

Papa depuis un peu plus d’un an, Slimane s’est, lui aussi, confié sur la façon dont il s’adresse aux talents de The Voice Kids. “C’est un amusement mais, quand t’es enfant et que quelqu’un que t’estimes un peu t’écoute et te dis que c’est bien ce que tu fais, c’est un soutien important”, explique l’interprète du titre Des milliers de je t’aime. “Les enfants viennent aussi pour l’expérience. Elle commence au pré-casting et on essaye de la rendre agréable. […] On a essayé de rendre l’expérience la plus jolie possible, même quand c’était un “non”. Les talents ont moins la sensation d’avoir raté quelque chose mais plutôt d’avoir vécu une expérience.”

Des co-coachs aux répétitions

Comme lors de chaque saison, des co-coachs viennent accompagner les jurés lors des répétitions qui préparent les talents aux Battles et en profitent pour délivrer de précieux conseils. Ainsi, Slimane s’est entouré de Vitaa et Claudio Capéo, Kendji Girac de Soolking et Wejdene, Nolwenn Leroy de Joyce Jonathan et Bilal Hassani et Patrick Fiori de Christophe Willem et Ycare.