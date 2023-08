Pour préparer au mieux les jeunes candidats aux fameuses Battles, les coachs ont invité des co-coachs à participer aux répétitions et à y délivrer leurs précieux conseils. Ainsi, Eugénie, Aurélien et Nathan, talents de Patrick Fiori, ont reçu la visite d’Ycare, chanteur et ancien candidat de Nouvelle Star qui a notamment sorti plusieurs duos avec Axelle Red (D’autres que nous, I don’t Care (Je m’en moque)).

En voyant les trois enfants répéter Animaux Fragiles, titre qu’il a écrit, composée et qu’il interprète aux côtés de Zaz, Ycare n’arrive pas à cacher son émotion. “Les enfants nous ont mis dans l’émotion et moi de voir Ycare ému et lui de me voir ému on a flanché quoi. N’oublions jamais que les kids nous remettent toujours à l’altitude zéro”, déclare Patrick Fiori.

À la fin de la répétition, le co-coach laisse couler quelques larmes. “Merci. Je suis bouleversé”, dit-il aux talents avant de poursuivre : “Vous savez quand on écrit une chanson, on se l’imagine chantée par Zaz, par Patrick Fiori, par Céline Dion. La plus belle destination qui soit pour une chanson c’est ce que vous venez de faire avec. J’en perds les mots du coup alors ce que je prétends faire de mieux c’est les avoir. Là je ne les ai pas.”

Au terme de la Battle, c’est avec Nathan, le plus jeune des trois candidats qui a voulu devenir chanteur en regardant N’Oubliez pas les paroles, que Patrick Fiori a décidé de continuer l’aventure. Une décision qui a ému le talent et l’a envoyé directement en demi-finale du télécrochet.