TF1 rend hommage à "Un gars, une fille": comment va se dérouler le retour de la série culte à l’écran?

En troisième position des séries préférées des Français derrière Game of Thrones et La Casa de Papel, Un gars, une fille doit surtout son succès au talent d’Alexandra Lamy et Jean Dujardin, les deux acteurs principaux qu’elle a révélé au grand public et qui bénéficient aujourd’hui d’une renommée nationale et internationale à la télé comme au cinéma. La série a d’ailleurs fait naître entre ces derniers une véritable histoire d’amour qui aura duré 11 ans et qui a notamment débouché sur un mariage en 2009.

Arrêtée en 2003 suite à l’envie des deux acteurs d’apprivoiser d’autres rôles, la série a toutefois continué à faire pleurer de rire les téléspectateurs grâce à de nombreuses rediffusions mais également grâce aux vidéos de sa chaîne Youtube officielle comptant à ce jour plus de 700.000 abonnés.

Plusieurs personnalités se la jouent Chouchou et Loulou

A un an du 25e anniversaire de la série, TF1, qui n’est pourtant pas son diffuseur d’origine contrairement à France 2, a prévu deux soirées événementielles intitulées Un gars, une fille (au pluriel). La première est fixée au 28 août prochain. Pour l’occasion, 18 couples de comédiens, chanteurs ou encore animateurs (venant même de chaînes concurrentes) de générations différentes viendront rejouer les scènes cultes de Chouchou et Loulou. Parmi eux, de vrais couples tels qu’Inès Reg et Kévin Debonne, Faustine Bollaert et Maxime Chattam mais également Stéphane Bern et Yori Bailleres.

Certains comme Alessandra Sublet et Olivier Marchal, Julie de Bona et Elie Semoun, Virginie Ledoyen et Arié Elmaleh, Adriana Karembeu et Denis Brogniart ou encore Shy’m et Florent Peyre, s’improviseront eux “amoureux” le temps des soirées rendant hommage à la série culte.

Des gags toujours d’actualité ?

Comment Un gars, une fille serait-elle toutefois acceptée si elle arrivait sur le petit écran en 2023 ? Le comportement hyper machiste de Jean et ses blagues et réactions sexistes réduisant Alex à la femme du foyer qui n’est bonne qu’à faire le ménage, la cuisine et la vaisselle, seraient-ils acceptés ? Peut-être pas, même si le couple fictif se joue justement des clichés en poussant la caricature à l’extrême. Toujours est-il que sur les réseaux sociaux, ce sont bien souvent les scènes où Loulou caricature le macho par excellence qui continuent de circuler en masse. Le public est donc toujours demandeur de cet humour à prendre au deuxième degré.