”Affaire conclue” : On connaît la date de la première émission de Julia Vignali

Entrée en fonction en juin dernier dans les studios d’Affaire conclue située à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, Julia Vignali fera sa première apparition en tant que présentatrice le 28 août prochain sur France 2 et sur La Une. Pour l’occasion, Sophie Davant sera présente sur le plateau pour procéder à un passage de flambeau. “La dernière fois que j’ai échangé avec Sophie, c’était très informel. On n’a pas parlé de boulot et elle n’est pas dans l’idée de me donner des conseils. Elle m’a dit qu’elle s’était éclatée dans Affaire conclue et que j’avais de la chance”, a-t-elle déclaré en conférence de presse.

De son côté, Sophie Davant, qui rejoint Europe 1 à la rentrée, restera encore quelques mois à l’antenne dans les numéros d’Affaire conclue enregistrés avant l’annonce de son départ. Ces derniers ne seront pas diffusés en semaine mais les samedis.