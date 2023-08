"Je me suis mis beaucoup trop de pression": Aurore est éliminée de "N’oubliez pas les paroles" et repart avec une jolie cagnotte de 89.000 euros

Participer à N'oubliez pas les paroles était l'un des rêves qu'Aurore s'est juré de réaliser un jour. La preuve, la psychologue originaire de 36 ans originaire de Grez-Doiceau a passé dix fois le casting du jeu télévisé porté par Nagui avant d'enfin être sélectionnée pour la grande aventure. Démarrée le 7 août dernier, celle-ci s'est toutefois terminée suite à un face-à-face avec Sébastien ce mardi après 15 victoires et une cagnotte de 89.000 euros pour la Belge. "J'étais déjà surprise de passer la première émission donc je ne pars pas en étant déçue", dit-elle. "Il y a eu des hauts et des bas, des moments où je me suis trompée parce que j'étais distraite."