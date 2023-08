”The Voice Kids” : La Belge Zoé s’est-elle qualifiée pour les demi-finales ?

À ce moment précis, alors que l’aventure venait de démarrer pour elle, Zoé avait déjà tout gagné. La raison ? Slimane avait buzzé contrairement à il y a trois ans lorsqu’elle avait tenté sa chance à The Voice Kids Belgique. Mais les mots de l’interprète de La Recette n’ont malheureusement pas été assez convaincants pour elle. Son aventure dans le télécrochet, elle la continuera avec Patrick Fiori, coach historique de The Voice Kids.

À lire aussi

Ce mardi soir, la Belge affrontait Lucas et Matteo sur le titre Casting de Christophe Maé. Une Battle qu’elle a préparé aux côtés de ses adversaires, de Patrick Fiori mais également de Ycare co-coach de cette saison. À la fin de la prestation, véritable moment suspendu de The Voice Kids, Slimane, Kendji Girac et Nolwenn Leroy ont donné leur avis sur le talent avec qui ils continueraient l’aventure. Mais la décision finale revient à Patrick Fiori qui a décidé de garder Lucas dans son équipe. Le jeune candidat corse est donc qualifié pour la demi-finale de mardi prochain. Pour Zoé, l’aventure The Voice Kids s’arrête, par contre, au terme des Battles. “Tu es une magicienne des mots et tu as cette faculté de théâtraliser. Il y a tout qui marchait. Merci pour ta prestation, elle était parfaite”, explique toutefois Patrick Fiori à la jeune Belge.

L’affiche des demi-finales est connue

À l’issue de cette deuxième soirée de Battles, les noms de tous les talents qualifiés pour la demi-finale du télécrochet ont été dévoilés. Pour l’avant-dernière étape de cette neuvième saison, Slimane a décidé de miser sur Durel, Maëlys, Sheryne et Jade M., Kendji Girac sur Taiyo, Théo, Ilyana et Lina, Nolwenn Leroy sur Oriane, Iskandar, Lou-Agathe et Elise, et Patrick Fiori sur Lucie, Nathan, Lucas et Matisse.

Lors de la demi-finale, les talents chanteront un titre de leur choix. Les coachs donneront, de leur côté, à un seul et unique membre de leur équipe la chance d’accéder à la grande finale qui aura lieu le 29 août prochain sur TF1.