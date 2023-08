Le nouveau trio de 'Viva for Life' est connu

Pendant 6 jours et 6 nuits, celui-ci abritera trois animateurs de la RTBF dont les noms ont été dévoilés ce jeudi matin. Pour cette édition, deux nouvelles têtes viendront rejoindre Ophélie Fontana à l’intérieur du studio de verre. Il s’agit de Walid, co-animateur historique de la quotidienne Viva for Life, et de Fanny Jandrain, aux commandes du Belfius Viva For Life Tour depuis 2018.

”J’ai dit directement OUI à l’idée d’entrer dans le Cube, mais il fallait que mes filles soient d’accord de prêter leur maman à la Cause. En tant que parents, c’est aussi important de montrer qu’il faut se mobiliser. Être séparée d’elles durant 144 heures n’est jamais arrivé. C’est un beau projet et j’ai hâte d’y être !”, déclare la co-présentatrice d’On n’est pas des pigeons. De son côté, l’animateur de La Première s’attend à vivre de gros moments d’émotion, parfois difficiles à gérer. “Le plus compliqué dans l’opération, c’est la gestion des émotions à laquelle il faut se préparer mais on ne se prépare jamais assez à se prendre en pleine figure des témoignages aussi poignants, explique-t-il. Au quotidien on fait mine de ne pas la voir, mais cette réalité elle existe, ce qui est dur c’est la gestion de cette émotion-là. C’est être conscient d’une réalité et cette réalité cela fait 10 ans qu’on la met en lumière et c’est 10 ans de trop.”

Membre du trio de Viva for Life depuis huit ans, Ophélie Fontana se réjouit de partager son expérience avec ses deux nouveaux partenaires. “C’est un sacré changement, je deviens l’ancienne par la force de choses. Accueillir 2 petits nouveaux, cela va amener une nouvelle dynamique et de la fraîcheur. Ce sont des gens que j’apprécie dans la vie comme collègues avec qui on va partager une aventure incroyable. Même s’ils connaissent l’opération Viva for Life, j’ai hâte de voir comment ils vont réagir dans le Cube, comment ils vont l’appréhender. Je leur donnerai mes bons petits conseils d’ancienne dans le Cube”, explique la présentatrice du 13 heures de La Une.

La première édition sans Sara de Paduwa

Cette onzième édition sera marquée par l’absence de Sara de Paduwa, figure emblématique de Viva For life et animatrice faisant partie du trio enfermé dans le cube depuis la toute première édition de l’action. Après 10 années de mobilisation, la présentatrice du 6-8 de La Une laisse sa place au sein du studio de verre mais s’investira toujours dans l’opération.

Ceux et celles qui désireraient se mobiliser pour Viva for Life en faisant un don ou en organisant un défi peuvent se rendre sur le site https://www.rtbf.be/emission/vivaforlife.