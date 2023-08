Walid sera aux côtés d'Ophélie Fontana et Fanny Jandrain dans Viva for life : "Ces deux femmes m’impressionnent"

Une évidence donc pour lui, dans la continuité de sa coanimation de l'émission avec Anne-Laure Macq. "Forcément on connaît l'impact de cette réalité-là, on vit ce que les animateurs vivent, c'est intense. Les 144 heures sont un résumé des gens qui, au quotidien, essayent de joindre les deux bouts. Car en 2023, un enfant sur quatre vit encore dans la pauvreté."

Appréhenderait-il son séjour dans le fameux Cube ? "On appréhende surtout de prendre en pleine face cette réalité de précarité -encore taboue il y a quelques années- et d'être en contact encore plus direct avec ces familles qui doivent parfois combiner 2/3 boulots non pas pour vivre mais survivre. Avec ce sentiment de révolte qui naît. Je rêverais qu'un jour les pouvoirs politiques prennent tout cela à bras-le-corps et qu'on ait alors réussi notre mission !"

Quant au nouveau trio qu'il va former avec Ophélie Fontana et Fanny Jandrain ? "On ne dirait pas mais je suis un grand timide. Ce sont deux femmes qui m'impressionnent, talentueuses, solaires et avec une belle énergie. Des mamans qui défendront la cause corps et âme, je me réjouis donc de partager ces 144 heures avec elles." Et de conclure : "Mettre la lumière sur les animateurs, c'est se tromper de regard sur l'importance de la cause. On n'est pas non plus dans une compétition ni en train d'essayer de battre quelque chose mais bien de combattre une chose injuste."