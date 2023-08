Les aficionados de Sam vont une nouvelle fois devoir reprendre leurs marques. Alors que le septième round débarque sur La Une, la professeure de français ne sera plus incarnée par Natacha Lindinger. La comédienne, arrivée en saison 2 en remplacement de Mathilde Seigner, avait annoncé l’automne dernier quitter le navire. Raison invoquée : le besoin de se renouveler. Ça tombe bien puisque TF1 lui en a offert l’opportunité en lui permettant d’apparaître depuis dans la minisérie Avenir et le téléfilm Entre ses mains.

Dans ces inédits, donc, l’héroïne sera ­désormais interprétée par Hélène de Fougerolles, vue dans Balthazar. Mais une démission supplémentaire attend les téléspectateurs, à savoir celle de ­Barbara Cabrita. L’actrice incarnait le personnage de Félicia, enseignante en mathématiques. On l’imaginait pourtant poursuivre l’aventure, alors que son ­personnage avait été précédemment promu à la direction de l’école. Mais les ­attentes de la comédienne quant au ­développement de son rôle étaient en ­décalage avec celles de TF1, coproduc­trice française. En ce début de fournée, composée de six épisodes, les scénaristes recollent ainsi les morceaux. Si la disparition de Félicia est un peu trop rapidement balayée, le retour de Sam est placé sur le devant de la scène. Qu’on se ­rassure : son come-back sera bel et bien expliqué. Avec une surprise à la clé. Du côté des autres protagonistes, et alors que Laurent (Thierry Neuvic) cumule les conquêtes depuis le départ de Sam, ­Xavier (Fred Testot) a publié un best-seller et a été nommé principal par intérim, avant qu’Anne-Marie (Chantal ­Ladesou) ne revienne diriger les lieux. Une récente rencontre de cette dernière pourrait bien, en outre, bouleverser l’équilibre de son établissement. De quoi donner un nouveau souffle à l’ensemble.