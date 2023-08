Patrick Bruel, une légende en série pour TF1

”Cette mission l’amène à collaborer avec une flic française de l’antiterrorisme, Fleur Giroud (Natacha Lindinger), chargée d’élucider une étrange disparition survenue en plein jour, à l’aéroport Charles de Gaulle, précise le synopsis officiel. De Tel Aviv à Paris, deux enquêtes sous haute tension menées par deux agents au caractère bien trempé. Ils ont 72 heures pour percer ce mystère qui n’est en fait qu’une seule et même affaire. 72 heures d’enquête rendue plus intense encore par les liens que le duo avait tissé dans le passé.”

Cerise sur le gâteau, l’adaptation du livre éponyme de l’ancien agent du Mossad, Dov Alfon, a été confiée à deux experts de la série à succès Fauda : le réalisateur Dan Sachar et la conceptrice de la “Bible” de la saga, Leora Kamenetsky.

Le tournage des six épisodes de 52 minutes a débuté le 21 août, et se déroulera aussi bien à Paris qu’à Tel-Aviv, avec notamment Pascal Elbé (Baron noir, Les bracelets rouges), Cyril Gueï (Tamara, Joséphine), Christiane Millet (Le Sens de la famille, Le Code) ou Gaïa Weiss (Vikings). La diffusion est prévue en 2024 sur TF1, à une date non précisée.