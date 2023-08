Un candidat de “Drag Race Belgique 2” accusé d’agression sexuelle : la RTBF réagit

La présumée victime a en effet essayé de rentrer en contact avec la production de l’émission pour dénoncer les actes du candidat. Selon nos informations, la RTBF aurait pris contact avec l’intéressé très rapidement après la publication des stories sur Instagram et essayerait de trouver une solution. “Il se dit qu’une plainte a été déposée. Si c’est le cas, ils vont d’office l’évincer…”, pense notre interlocuteur, un drag qui dénonce les agissements de ce candidat qui aurait aussi fait d’autres victimes. Si la victime à l’origine des stories sur Instagram a porté plainte contre son bourreau, précisons que les autres victimes présumées ne l’ont pas fait. La personne agressée et qui est sortie du bois sur les réseaux sociaux espère, de son côté, que ces dernières sortent rapidement de l’ombre.

Qu’en est-il du côté de la RTBF, diffuseur du programme Drag Race, qui poursuit actuellement le tournage ? “Je n’ai pas de commentaire à faire et je ne sais pas si c’est cela la raison, mais on a un candidat qui s’est désisté, affirme Axelle Pollet, porte-parole de la RTBF. Ce sont des choses qui arrivent. Un candidat s’est retiré de lui-même la veille du tournage. Cela fait partie des choses qui leur appartiennent. Vous êtes toujours libre de décider de participer ou non à une émission et de partir en dernière minute. Donc nous prenons acte.” Et la porte-parole du service public de préciser que la RTBF ne divulguera pas le nom de ce candidat. “Cela fait partie de la vie privée et des règles d’un programme très codé et sous haute surveillance de discrétion.”

Si la RTBF avait des doutes sur les agissements d’une personne, continuerait-elle à tourner son émission ? “Ces questions-là ne sont pas du ressort de la RTBF, mais de la justice donc, on ne fera aucun commentaire là-dessus. Je n’ai pris contact avec personne, je peux juste vous dire qu’un candidat s’est retiré de lui-même de l’aventure avant même que la production débute”.