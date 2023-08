Une ex-speakerine de RTL-TVI se dénude pour une expérience artistique : “Je ne voulais en aucun cas montrer ma poitrine ni mes fesses”

Aujourd’hui, elle a voulu se lancer un défi aussi personnel qu’audacieux : se dénuder devant l’objectif de l’artiste Angélin (ancien producteur musical indépendant). Pour lui, “la nudité est un moyen de transcender les conventions sociales et de se connecter à l’essence même du modèle, indique le communiqué. Chaque cliché est une œuvre d’art qui révèle l’intimité et la vulnérabilité des personnes, dans une démarche où l’esthétique se marie avec une profonde exploration de l’âme humaine.” Et ce n’est pas Nathalie Winden qui dira le contraire. “Cette alchimie avec le photographe m’a permis de me sentir à l’aise pendant le shooting, dévoile-t-elle via le communiqué de COMMZ ! AGENCY. Il est important de préciser que ce n’était pas un nu complet, mais plutôt une approche suggestive. Tout au long de la séance, j’étais très attentive pour ne rien dévoiler de trop. Avant d’accepter cette opportunité, j’ai été claire avec mes limites : je ne voulais en aucun cas montrer ma poitrine ni mes fesses.”

L’occasion pour elle de s’exprimer artistiquement et de partager un message d’acceptation de soi et de confiance. “Après avoir surmonté tous ces obstacles, j’ai pris conscience que nous n’avons qu’une seule vie et qu’il est essentiel d’en prendre soin, conclut-elle par communiqué. Le yoga a également joué un rôle crucial en m’aidant à retrouver confiance en moi”.

L’exposition “Romance Sensuelle et Poésie” (avec le portrait de Nathalie Winden) par Angélin, se déroulera du 21 septembre au 1er octobre, de 14 à 20h, à la galerie Cow Working située au 200 avenue de Mai à Bruxelles (1200).