Kristofer de “N’oubliez pas les paroles” devient animateur sur Tipik avec Gaetan Bartosz : “Il va falloir me canaliser !”

Était-ce un objectif pour vous de devenir un jour animateur radio ?

K.H. “Non, du tout. Je ne pensais pas que cela allait arriver honnêtement. Moi aussi, ce que j’ai aimé chez Gaetan et Audrey, c’est cette spontanéité. Je suis quelqu’un de très spontané, c’est vrai, même si cela m’a joué des tours, parfois. Parce que, justement, tu lâches des conneries… Ce n’était donc pas un objectif de devenir animateur, mais je suis très heureux, car c’est une bonne expérience et un nouveau challenge. Je vais bosser avec des gens qui ont une expérience bien supérieure à la mienne. Ils font de la radio depuis des années et moi, à peine depuis un an et demi. Cela va être beaucoup d’apprentissages et je vais beaucoup apprendre d’eux !”

Et vous allez leur apprendre à devenir imbattables à “N’oubliez pas les paroles” ?

G.B. “Oui, je pense que cela va être utile de m’apprendre à chanter vraiment. Car je pense que s’il y a du mauvais temps en Belgique, c’est en partie de ma faute (sourire) !”

K.H. “Mais moi aussi je dois prendre des cours de chant (sourire) !”

G.B. “Non, mais le mot d’ordre de cette matinale, ça va être de la bienveillance et de la bonne humeur. Mais surtout, pour ceux qui me connaissent de Contact, mon truc est la proximité avec l’auditeur. J’ai envie d’être en contact avec les gens. Ce n’est pas du marketing. Je ne dis pas ça pour vendre quelque chose, mais parce que j’aime les gens profondément. Même ceux qui peuvent t’insulter sur les réseaux sociaux. Je reste persuadé que la nature humaine est sympa… parfois !”

Après 14 ans chez Contact, c’était une marque dont j’avais fait le tour. J’avais besoin d’un vent de fraîcheur et, pour tout animateur radio, le rêve ultime reste d’animer une émission de bande entre 16 et 20 heures ou un morning.

Pourquoi ce mercato de RTL vers la RTBF ?

G.B. “Le salaire hein (sourire) ! Non, mais, vraiment, c’est un nouveau challenge dont j’avais besoin. Après 14 ans chez Contact, c’était une marque dont j’avais fait le tour. C’est une marque et une équipe que j’affectionne vraiment beaucoup. J’ai des collègues très proches. Mais j’avais besoin d’un vent de fraîcheur, de faire autre chose. Pour tout animateur radio, le rêve ultime reste toujours d’animer une émission de bande entre 16 et 20 heures ou un morning. Et à un moment donné, tu te dis : quand est-ce le moment de relever ce défi ? Car il ne faut pas le faire trop tôt non plus. Quand tu arrives sans expérience, c’est très dangereux. J’espère donc avoir le bagage, mais je stresse, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Je n’ai pas une grande confiance en moi. Je me dis encore maintenant, à quelques jours de la rentrée : suis-je vraiment à la hauteur ? Bon, ben, on va tester lundi !”

Et il faudra se lever tôt !

G.B. “Oui et moi qui suit un bon vivant, qui aime boire des verres et faire la fête, ça va être très compliqué (sourire) ! Il va falloir adapter une autre hygiène de vie.”

K.H. “C’est vrai mais avec le café, tout se résout (sourire) !”

G.B. “Je compte sur toi pour me réveiller le matin. Tu vas m’appeler et me réveiller avec ta douce petite voix dans le combiné…”

K.H. “On dormira ensemble, encore plus simple !”

G.B. “Là, tu t’emballes (sourire) ! Mais, ok, avec un nounours entre nous alors.”

K.H. “Et pas qu’un nounours tu vas voir (rire) ! Je suis tellement dans le second degré, je sens qu’on va se marrer (sourire) !”