"Un cœur qui bat un peu plus vite": ému, Michel Drucker a fait son grand retour dans “Vivement dimanche” sous surveillance médicale

C’est sous une standing ovation, dans un look décontracté (jean, baskets et chemise bleu foncée plutôt ample) et les poings serrés (on connaît sa passion pour la boxe) tel un boxeur qui remonte sur un ring que Michel Drucker, souriant, est apparu ce dimanche après-midi à l’antenne pour démarrer sa 26e saison dans son célèbre canapé rouge. “Merci de votre accueil qui me va droit au cœur, débute celui qui fera aussi partie de l’équipe des sports qui va participer aux Jeux olympiques de 2024. Un cœur qui bat un peu plus vite aujourd’hui, parce que j’attends ça depuis si longtemps. Et vous êtes là, fidèles. Merci de vos encouragements, de m’avoir soutenu durant ces longs mois. Je suis content d’être là.”

Pour rappel, le 12 septembre prochain, Michel Drucker soufflera ses 81 bougies. L’enregistrement du premier numéro avec Anne Roumanoff, Michèle Bernier, Laurent Gerra, les Chevaliers du Fiel, Willy Rovelli, Jeanfi Janssens ou encore Mathieu Madénian comme invités, a eu lieu mardi dernier en fin d’après-midi au Studio Gabriel à Paris, dans le VIIIe arrondissement comme le rappellent le Parisien et le Figaro. “Merci aux équipes de DMD Productions, à mes patrons qui m’ont tenu debout. Ils m’ont encouragé et ne m’ont pas lâché. Il y a des moments où je me suis demandé si j’allais un jour revoir ce beau plateau que j’aime tant”, a-t-il conclu en introduction.

Le Parisien/Aujourd’hui en France, présent dans les coulisses de cet enregistrement a révélé la présence d’un soignant en charge de veiller sur l’état de forme de l’animateur et de contrôler ses constantes. Le guerrier Michel Drucker aurait terminé “fatigué mais satisfait d’avoir tenu le coup jusqu’au bout” de l’émission d’après le quotidien français. “Ma grande angoisse était de ne pas arriver à marcher normalement et d’avoir un déficit neurologique compte tenu des heures d’anesthésie. J’avais peur de perdre ce ping-pong avec les humoristes”, avait-il même déclaré au média hexagonal.