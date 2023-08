Un drôle de mercato dans les médias belges

Julien Lapraille suit le même trajet. Terminée La grande balade et les antennes des radios du groupe privé. Désormais, on le retrouvera dans Les Ambassadeurs de Michael Pachen, sur VivaCité. Départ également de Gaëtan Bartosz. Il quitte la tranche du soir 19h-21h qu'il animait sur Radio Contact pour jouer les lève-tôt. Direction le Réveil de Tipik, en compagnie d'Audrey et de Kristofer Hedia, ex-candidat de N'oubliez pas les paroles qu'on a déjà entendu comme chroniqueur sur VivaCité.

Un vieux de la vieille a aussi quitté la RTL House. Il s’agit de Daddy K. Après 20 ans de bons et loyaux services sur Radio Contact, il part faire tourner les platines sur NRJ avec une émission hebdomadaire. Mais pas que. Il sera aussi à la manœuvre pour une série d’émissions sur les 50 ans du hip-hop sur Tarmac, le média urbain de la… RTBF.

Last but not least, RTL avait donné son bon de sortie à Pascal Vrebos (qui a, dans la foulée, signé chez LN24 !) et avait attribué Bel RTL Soir à Nathan Skweres (ex-Nostalgie, ex-rédacteur en chef de C'est pas tous les jours dimanche et producteur de magazines). Ce dernier n'aura pas eu le temps d'étrenner ses nouvelles fonctions qu'il est déjà parti pour la maison d'en face. Direction la RTBF pour lui aussi. Il se dit qu'il est parti remplacer Sébastien Nollevaux comme… producteur de magazines, ce dernier ayant pris les rênes de La Une.

Notons encore que Jacques Mercier n'est plus sur Bel RTL. Il retourne à la RTBF où il assure désormais une chronique sur Musiq3

Bref, du côté de RTL il y a des cases à combler et urgemment.

S'il y a eu beaucoup de départs chez RTL, il y a aussi des arrivées, certes bien moins nombreuses mais pour certaines, de poids ! Contrainte de quitter la matinale de NRJ pour des questions budgétaires, Shalimar Debru a rejoint RTL où elle a succédé à Sandrine Corman dans La grande balade. L'autre arrivée est nettement plus conséquente, c'est celle de Benjamin Maréchal. L'ex-C'est vous qui le dites et ex-On n'est pas des pigeons passé chez SudInfo animera Coûte que coûte sur RTL-TVi en lieu et place de Yann-Antony Noghès. Il est aussi titulaire d'une émission en radio sur Bel RTL. Entre 9 heures et 10 heures, quotidiennement, il déclinera des sujets de son rendez-vous télé ou inversement, avec un relais sur RTLPlay et les médias SudInfo.

Autre arrivée de poids : Martin Buxant. Le cofondateur de LN24 a quitté la télévision qu’il a créée. Il retrouve Bel RTL qu’il connaît déjà bien pour prendre en charge l’interview politique dans la matinale, ainsi que l’émission politique du dimanche jusqu’alors assurée par Pascal Vrebos qui, lui, débarquera courant septembre sur LN24 avec une émission fabriquée sur mesure pour lui.

Ça bouge aussi chez Nostalgie. Ingrid Fransen a quitté la matinale. La Nosta Family sera à présent entre les mains d'Olivier Duroy, en tandem avec Isabelle Verjans avec qui il faisait déjà équipe sur NRJ entre 2011 et 2016.