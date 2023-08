Julien Bal prend les commandes d'” Il faut qu’on parle”, l’émission de débats de LN24

Mais avant tous ces rendez-vous, il y a Il faut qu’on parle, l’émission coproduite avec la DH. Programmée à 17 heures et réalisée en direct, elle proposait, la saison dernière, trois débats quotidiens autour de questions d’actualité. Elle était animée par Maxime Binet et ses chroniqueurs. Ce dernier remplaçant Martin Buxant dans la matinale de LN Radio avec le Café sans filtre (l’interview politique), c’est Julien Bal qui reprend les commandes de l’émission.

Une nouvelle dynamique

La DH lui a demandé si ce n’est pas inconfortable de se glisser dans les chaussures de quelqu’un d’autre et de prendre en marche un programme déjà en place ? “Je fréquente beaucoup le monde du spectacle, du théâtre et de la comédie musicale. Contrairement à ce qu’on pense, tous les acteurs que je connais me disent que c’est très agréable de reprendre un rôle au dernier moment. Parce qu’il y a une série de repères très forts qui constituent un filet de sécurité. Parce que même si on ne fait qu’appliquer ce qui est préexistant ça n’ira pas si mal que ça. Enfin, parce que par ta présence tu apportes une nouveauté et une fraîcheur pour tes collaborateurs, ce qui va renouveler la dynamique. Ce n’est donc pas compliquer de se glisser dans ces chaussures mais hyper agréable. Je prends à Maxime tout ce qu’il a fait de bon et j’apporte ma patte pour adapter le produit. L’idée n’est pas de faire oublier l’autre. J’ai le sentiment d’être enfin à ma place, dans une chaîne qui elle-même trouve sa place dans son parcours. C’est enthousiasmant.”

Julien Bal n’est pas un novice dans l’exercice. La saison dernière, il a, à plusieurs reprises remplacer Maxime Binet à la présentation d’Il faut qu’on parle. Il s’est rendu compte que le rythme de l’émission lui plaît beaucoup. “C’est séquencé en trois temps, avec des sujets de société, avec des chroniqueurs qui sont des habitués et des invités qui viennent donner leur avis.” Il y a un côté bande qu’il affectionne particulièrement. “Être intégré, accepté par cette bande, c’est peut-être la chose la plus difficile à réussir, mais c’est ce qui fait la force de cette émission.”

”L’empreinte de la DH sera renforcée”

L’ADN de l’émission reste identique : trois parties, la présence au quotidien d’un chroniqueur de la DH puisqu’il s’agit d’une coproduction, et une bande de chroniqueurs qui alternent en plateau. Un panel plus équilibré en termes de parité homme-femme, avec des personnes plus de personnes jeunes également. “Et en termes de sensibilité personnelle, le clivage gauche-droite est accentué. On est plus sur du 50-50. L'idée, c’est qu’il y ait du débat, que toutes les sensibilités de la société soient représentées.”

Le déroulé de l’émission a été renouvelé. Fini les trois débats qui s’enchaînent. Dès ce lundi, le rendez-vous s’ouvre quotidiennement avec deux séquences de 7 minutes en compagnie de spécialiste. On parle sexo avec une sexologue, véto avec une vétérinaire, mais aussi conso, développement personnel et bien-être, cinéma et séries, et tendances (la mode et les questions sociétales qui gravitent autour). Tout cela avec des interactions en compagnie des chroniqueurs en plateau.

La deuxième partie sera dédiée à un sujet d’actualité chaude. Brûlante, même. Ce sera le sujet du jour, celui qui concerne les gens et dont ils discutent à la machine à café. Un débat mené en compagnie d’un expert et toujours des chroniqueurs qui donneront leur avis et apporteront des éléments, bien entendu. “L’empreinte de la DH sera renforcée avec ce sujet d’actualité, car il s’agira d’un sujet également central pour la DH. Donc ce sera souvent une thématique belge.”

Une prolongation dans la DH papier du samedi

Enfin, la troisième partie d’Il faut qu’on parle sera placée sous le signe de la question de société. “Ce sera un sujet moins chaud mais dans l’air du temps. Ce lundi, la question sera : Faut-il envoyer l’armée à la gare du Midi à Bruxelles ? Depuis le début de l’été, plus de 150 agressions armées ont eu lieu aux abords de la gare, la DH s’est fait le relais des préoccupations sur cette situation. On formulera ces sujets de société de façon très cash et volontairement un peu clivante sur la page Facebook de la DH pour appeler la communauté DH-Il faut qu’on parle à réagir.”

Ce sujet aura une prolongation le samedi dans la DH version papier. “C’est la nouveauté, je ferai le récap de tous ces sujets de débats de société, explique Julien Bal, et je regarderai la question qui a le plus fait réagir en croisant cela avec ce qui a été dit en plateau pour en faire un article qui s’appellera On a bien fait d’en parler. À lire donc dans la DH du samedi.”