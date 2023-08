Sophie Davant très émue pour ses adieux à “Affaire conclue” : “Je te souhaite de rester au moins aussi longtemps que moi” (VIDÉO)

Sophie Davant a ensuite accompagné la nouvelle animatrice sur le plateau avant de finir par faire ses adieux au public : “Je voulais dire aux téléspectateurs… je suis très émue évidemment”, a-t-elle déclaré, la larme à l’œil. “C’est rare qu’une émission de télé rentre aussi vite dans le cœur des téléspectateurs. J’ai toute confiance en Julia pour prendre le relais et pour garder ce lien avec vous. Julia, je t’embrasse et je te donne le passe, ton nouvel outil de travail. Et je te souhaite plein de bonheur et de rester au moins aussi longtemps que moi”.

