Benjamin Castaldi : “Ma grand-mère, Simone Signoret, était très proche de Marilyn Monroe”

Bref, deux couples mythiques à Hollywood avec lesquels “il s’est passé des choses”, confirme le petit-fils Castaldi – 53 ans – dont Bungalow 21 démarre le 14 septembre au Théâtre de la Madeleine à Paris. “Cela fait longtemps que j’essaye de mettre en image la vie de mes grands-parents mais, avant d’en faire un film et un roman, il était nécessaire de monter une pièce. On a alors réfléchi à qui on pouvait proposer ce projet et le nom d’Eric-Emmanuel Schmidt s’est assez vite imposé. Il est un des meilleurs dramaturges de ce siècle. Et on savait qu’il avait la sensibilité et l’intelligence pour s’emparer du sujet. À part la fin de la pièce, avec l’affrontement post-drame entre Marilyn et Signoret qui n’a jamais eu lieu, tout le reste est vrai, documenté et remplis d’anecdotes en coulisses. Comme le fait que ma grand-mère a été très proche et copine avec Marilyn.”

Avec deux sœurs actrices dans les rôles principaux. Pourquoi Mathilde et Emmanuelle Seigner ?

”Alors, quand on a commencé à écrire avec Eric-Emmanuel Schmidt, Mathilde Seigner s’est imposée comme premier choix. J’ai eu du mal à la convaincre car le défi lui paraissait énorme. Le personnage de Simone Signoret l’interpellait et lui faisait un peu peur… Mais, à force de persuasion, j’ai réussi à la convaincre. Et c’est même elle qui m’a dit : 'pourquoi on ne prendrait pas Emmanuelle dans le rôle de Marilyn ? Une très bonne idée car même si elles sont plus âgées que leur rôle, le théâtre permet cette convention. Quant à Michael Cohen qui incarne Montand, il est vraiment étonnant.”

"Je joue la comédie comme une savate"

Quel regard posez-vous sur vos grands-parents avec le recul ?

”J’ai eu la chance de connaître Montand un peu plus longtemps car il est mort quand j’avais 20 ans. Ma grand-mère, c’est plutôt un rendez-vous manqué de la femme… car elle a disparu quand j’avais 15 ans. Et à cet âge-là, on est plus intéressé par le tennis et les filles que leur carrière (sourire) ! Mais une fois disparue et après avoir fait ce travail pour lui rendre hommage, je me suis dit : 't’es vraiment un petit con car t’es passé à côté de ta grand-mère, une des actrices les plus récompensées dans le monde'. Mais c’est la vie de tous les petits enfants avec leurs grands-parents. On mange plus des crêpes ou on joue plus à la bataille avec eux que de s’intéresser à ce qu’ils ont fait dans leur vie. C’est un truc de famille malheureusement.”

Et que connaissez-vous de la mythique Marilyn ?

”Ma mère a un autographe d’elle mais je ne l’ai pas connue car elle est morte en 62. Ce qui est incroyable, c’est qu’elle est décédée 8 ou 9 mois après son aventure avec Montand. Une idylle qui a été aussi importante que dévastatrice. Ce qui est beau et ce qu’on raconte dans la pièce, c’est que cette aventure va tuer quelque part son casque d’or pour laisser place à ses démons. Ça ne l’a pas tué mais ça lui a laissé des traces.”

Était-ce difficile, pour vous, d’avoir été le petit-fils de ?

”Pas du tout. Moi j’ai eu la chance de faire une carrière très différente de mes parents (les comédiens Jean-Pierre Castaldi et Catherine Allégret, NdlR) et grands-parents. Je n’ai pas tellement ressenti cette pression de réussir dans le milieu. C’est pour cela que cela a été un choix judicieux de ma part, sachant que je joue la comédie comme une savate, de ne pas faire comédien. Ce n’est donc pas du tout une frustration. J’étais vraiment nul.”