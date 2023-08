Benjamin Castaldi : “Je pense avoir fait le tour de TPMP et inversement”

Celui qui termine aussi une série de fiction sur la téléréalité serait-il en froid avec l’équipe ? “Non, du tout. On s’est vu tout l’été, on s’appelle et on se texte. Aucune fâcherie, assure-t-il. Je ne suis juste pas éditorialiste, ni sociologue ou politologue. J’ai passé des années merveilleuses à TPMP mais l’émission a dû prendre un virage essentiel car on avait fait le tour de la télé. Il fallait que TPMP devienne un magazine d’actualité. Ce n’est pas mon métier de commenter l’actualité.” Il y a donc peu de chance de voir Benjamin Castaldi un jour en politique.

À lire aussi

“J’avais aussi fait le tour de parler de moi. J’ai d’autres qualités que d’avoir été flambeur et d’avoir eu une vie amoureuse tumultueuse. Aujourd’hui, j’ai une vie rangée et 7 ans de mariage avec ma femme. Les cartes se mettent en ordre lentement mais sûrement.”

Le reverra-t-on un jour pour le retour de Secret Story ou du Loft ? “Non, ce sera sans moi, conclut-il. Je pense qu’ils n’ont pas pensé à moi et, honnêtement, cela pourrait m’intéresser si c’était sur une plateforme. Là, on pourrait faire un truc plus subversif et on ne serait pas enquiquiné par la com (la communication, NdlR).”