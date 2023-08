Sara De Paduwa: "La France est souvent venue me chercher mais ce n’est pas mon rêve"

Mais la question qui était sur toutes les lèvres lors de cette rentrée télé, après son arrêt de Viva For Life et une émission de The Dancer qui n’est pas reconduite cette année (faute de budget alloué aux élections, à l’Euro et aux JO) : où sera Sara De Paduwa ? “Ce sera une année plus calme, c’était ma volonté, nous confie l’animatrice du 6/8 sur Vivacité qui sera toutefois en télé avec l’émission 100 % féminine “Les supers nanas” (en quatuor avec Ophélie Fontana, Fanny Jandrain et Livia Dushkoff) le dimanche sur la Une juste avant le JT de 13 heures. Je m’investis dans d’autres projets aussi. Pas forcément face caméra. Pour la télévision mais pas de l’animation. J’ai 43 ans et ce n’est pas mal aussi d’avoir une corde en plus à son arc. C’est le bon moment. The Dancer reviendra. Viva For Life, c’était mon choix. J’ai toujours dit que je ferais 10 ans et c’est bien d’avoir de nouveaux visages aussi. C’est plus calme mais ce n’est pas plus mal car je peux développer d’autres choses.”

"J'attends un coup de fil de la France mais sans l'attendre vraiment. C'est une possibilité."

Quels sont ces autres projets ?

”Moi-même, je ne sais pas. J’ai du mal à me projeter et me dire : je ferai ça en 2025. Mais je sens que j’ai besoin de m’engager dans d’autres choses et d’apprendre d’autres métiers dans les écrans. Il est un peu tôt pour en parler car ce n’est pas encore concret. Mais on ne me verrait pas à l’antenne. J’aime me laisser porter. J’ai toujours l’animation en radio et les Super Nanas car je veux garder ce lien unique avec le public.”

Et qu’en est-il de vos projets d’animation en France ?

”Nulle part. L’histoire entre la France et moi est qu’on est souvent venu me chercher. Ce n’est pas un objectif en soi mais pourquoi pas ! Il faut juste voir quel projet et je pense qu’il est aussi très difficile de pouvoir faire sa place en France. Il faut être au bon endroit, au bon moment et il faudra voir si je le suis. Mais je ne vais pas les attendre, c’est pourquoi je me lance dans autre chose. Mais, pourquoi pas. C’est le bon moment aussi. J’ai une certaine expérience, l’âge arrive donc je ne vais pas encore attendre 15 ans (sourire) ! On verra, la vie est bien faite. M’engager dans autre chose et créer du contenu et des programmes m’excite beaucoup. On va dire que j’attends un coup de fil de la France mais sans l’attendre vraiment. C’est une possibilité. Mes enfants grandissent (ils ont 11 et 14 ans, NdlR) donc cela pourrait s’agencer. Mais ce n’est pas mon rêve. J’ai toujours dit que la télé, c’est un passage pour créer autre chose. Et j’ai enclenché cette phase. Cela cohabite. Avant, j’étais beaucoup dans la routine, je travaillais beaucoup. Il n’est donc pas plus mal de lever le pied. Je suis très heureuse en fait. Je me sens en bonne compagnie et à ma bonne place.”