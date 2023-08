Thomas Van Hamme : “Au départ, je ne voulais plus revenir à la télé”

À lire aussi

Après réunions, avancement du projet et une équipe de gens comme Marc Vossen (ex-Nostalgie), le duo a bossé et brainstormé durant 2 ans. “On a imaginé une émission qui n’existe pas encore, totalement hors format et qu’on a appelée diverti-sens car l’idée est de faire une émission grand public pleine de sens. Le principe des petits pas, faire bouger les lignes.” Le concept de “Changeons le monde” qui arrivera dès novembre à raison de 3 ou 4 fois par an ? “Accueillir une grande personnalité belge avec un questionnement sur une problématique de société. Pendant deux jours, on fait un road trip positif avec ma fourgonnette à la rencontre des gens inspirants.”

Bref, “éveiller des graines de conscience” pour celui qui devait être juste le rédacteur en chef de l’émission à la base. “Après 4 ans de réflexion sur moi, il était dommage de laisser tomber 30 ans de savoir faire télé et ce lien avec le public, explique Thomas Van Hamme, âgé de 54 ans aujourd’hui. Autant me mettre au service de ce qui a du sens, au service d’une cause car je m’efface derrière la cause dans cette émission.” Cela aurait-il été impossible sur RTL ? “Je pense que c’est un format qui convient au service public et puis je suis heureux de revenir ici, rétorque, avec le sourire, celui qui vit en Espagne désormais. J’étais convaincu que quelqu’un d’autre pouvait le faire mais le projet a pris sens à mes yeux et il me ressemble.” Changer le monde est en effet son combat. “C’est un programme ovni mais dans l’ère du temps, conclut celui qui a effectué un chemin intérieur de retour à soi. La télé ne m’a pas du tout manqué. Enfin, c’est plutôt le milieu qui ne m’a pas manqué. La télé, c’est gai à faire. Je ne suis pas en train de dire que j’ai mal vécu mes 30 années de télé. J’ai vécu des choses merveilleuses mais je n’ai pas toujours été très heureux. J’avais besoin d’être exposé car j’avais une blessure à régler mais j’ai compris que ce n’était pas comme ça que j’allais la résoudre. Il y a d’autres solutions. J’avais dit d’abord non à ce projet car je ne voulais plus souffrir et ne plus retomber dans mes petits travers d’ego.”