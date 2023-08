Voici l’artiste et célèbre coach de The Voice France qui endossera le rôle de parrain de Cap 48 en 2023

Fort de ses 154 projets financés en 2022 et des 7.997.473€ récoltés, CAP48 invite les Belges à devenir “les champions du monde de l’inclusion des personnes en situation de handicap” en 2023. “Depuis de nombreuses années, CAP48 multiplie les projets pour améliorer le quotidien et le bien-être des personnes en situation de handicap avec un objectif ambitieux : rendre notre société plus inclusive et accessible”, peut-on lire dans le communiqué de la RTBF et de CAP 48, toujours dirigé par Anne-Laure Macq, responsable communication et événements de Cap48. Mais c’est tous ensemble, que nous pouvons aller plus loin. Tous ensemble, bénévoles, donateurs, chercheurs, associations, familles, grand public,… Tous ensemble, derrière cet objectif commun, nous pouvons entamer une remontada nationale et devenir champions de l’inclusion !”