Camille Combal mis à toutes les sauces par TF1 qui ose un pari risqué

Une autre figure de TF1 ne cesse de grimper. Il s’agit de Camille Combal. L’animateur est mis à toutes les sauces sur la première chaîne française. Il présente Mask Singer, Une famille en or, Camille&images et Danse avec les stars dont on attend le retour. Il apparaît aussi dans Welcome Back qui a droit à une deuxième saison, aux manettes du jeu Et alors ? et de Stéréo Club, un divertissement adapté d’un format américain animé par Jimmy Fallon. Et il a remplacé Nikos Aliagas à la présentation des NRJ Music Awards l’an dernier, lorsque le titulaire du poste, malade, a du jeter l’éponge.

Camille Combal en charge d'un talk-show

Dans les prochaines semaines, fin octobre dit la rumeur, il devrait ajouter une nouvelle émission dans son escarcelle. Il s’agira d’une sorte de talk-show diffusé en deuxième partie de soirée, dans lequel il recevra des invités autour d’une grande table. Selon les informations qui ont filtré du côté du Parisien, ce serait un rendez-vous hebdomadaire auquel participera aussi l’humoriste Pierre-Antoine Damecour qui pour cela a renoncé à La France à un incroyable talent.

Comme l’expliquent plusieurs médias français, ce nouveau rendez-vous est un enjeu stratégique important pour TF1 qui n’a pas connu que des succès avec ses talks. Si Quotidien, animé par Yann Barthès, inaugure sa huitième saison, les dernières tentatives se sont soldées par des revers et non des moindres. On pense au talk d’Alain Chabat façon Late Show à l’américaine qui, fin de l’an dernier, n’a pas fait forte impression question audiences malgré un casting d’invités de premier ordre. Même si chez TF1, on s’est dit satisfait.

Autre tentative ratée, celle d’Arthur en 2016 avec Cinq à sept avec Arthur. Cinq numéros et puis basta…

Jean-Marc Morandini le rappelle pourtant : dans les années 90, cette case de la deuxième partie de soirée – à partir de 22 h 30 – a connu de beaux succès, qu’il s’agisse de La méthode Cauet sur TF1, de Tout est possible ou encore de Sans aucun doute. Mais les temps ont changé durant les années 2000 avec une priorité accordée au prime time dont les durées ont littéralement explosé. On pense à la Star Academy et à Koh-Lanta qui se terminent au-delà de 23 heures.

Pari risqué donc pour TF1 qui veut manifestement réinvestir une tranche quelque peu délaissée depuis longtemps. Pari d’autant plus risqué que la chaîne n’est pas la seule à vouloir réinvestir le créneau. Il se dit, toujours du côté du Parisien, que France Télévisions est également sur le coup. À la manœuvre, on devrait retrouver Bertrand Chameroy, l’excellent chroniqueur qui clôture C à vous, le talk quotidien diffusé par France 5. D'après le quotidien français, son émission devrait s’appeler Bertrand n’a pas sommeil.