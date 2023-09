Sur franceinfo, le tumultueux animateur est revenu sur les coulisses de l’arrivée de Ségolène Royal, ancienne candidate à la présidence de la République française. "Elle est tout ce que j’aime. J’ai eu un coup de cœur pour Ségolène Royal lorsqu’elle est venue dans l’émission", se rappelle Hanouna. "Le lendemain, elle m’a appelé et m’a dit: 'J’ai peut-être une idée, expliquer à un public qui ne s’intéresse pas forcément à la politique, ce que c’est vraiment'. C’est elle qui a eu l’idée, expliquer le 49.3, les vacances des politiques etc. Elle voulait parler aux gens et expliquer quelques rouages de la vie politique", précise-t-il.

Même si l’idée viendrait de l’ex-ministre, Hanouna ne dit pas pour autant que ça a été facile de la convaincre à passer le pas. "Ça a pris des jours et des jours, je l’ai eue plein de fois au téléphone, on s’est parlé, reparlé… Finalement c’était super, à la fin de l’émission on s’est dit qu’on était très contents", se réjouit-il.

Face à la question de la rémunération de Ségolène Royal, Hanouna botte un peu en touche. "L’argent ce n’est pas moi, je déteste ça, ça me fâche quand je parle argent avec les chroniqueurs. Mais ça doit être comme tous les chroniqueurs, je ne sais pas, une fourchette entre 300 et 500 euros par émission."