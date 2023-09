Le gagnant du dernier Top Chef, Hugo Riboulet, aux fourneaux à Bruxelles ce vendredi: "L’occasion de cuisiner et resserrer les liens avec César"

“Il m’a mis le couteau sous la gorge, j’ai été obligé d’accepter ! plaisante à nouveau le chef originaire d’Annecy. Non mais, déjà, on s’est super bien entendu sur la saison de Top Chef et il est vrai que j’adore aussi le concept de street food. C’est sympa de venir à Bruxelles car il n’y a pas beaucoup de gagnants Top Chef qui viennent cuisiner ici. C’était l’occasion de pouvoir garder ce lien avec César et de pouvoir faire perdurer cela.” Et celui qui est toujours en contact avec son son chef brigade Philippe Etchebest, d’ajouter : “C’est ça la magie de Top Chef : pouvoir faire des événements ensemble, se retrouver et partager des choses. La cuisine est essentielle et c’est comme cela qu’on évolue, par des événements et des rencontres.”

Qu’allez-vous nous mijoter ce vendredi ?

”On va partir sur nos forces communes qui sont la street food. Lui avec son concept de Lova et moi, je suis resté dans mon identité, à savoir le végétal. J’amène donc une recette : une tarte à la courgette, travaillée de différentes façons, avec un joli visuel. Avoir quelque chose de chic au niveau du produit. Et, à côté, on retrouvera aussi le cappuccino de champignons que j’ai pu faire lors de la finale de Top Chef. Amener un peu, comme César peut faire, une street food que l’on ne voit pas partout. Le tout, en évoluant dans une bonne ambiance, entre musique, partage et échange. On y va pour manger, faire la fête et s’amuser. Un terrain de pétanque est même prévu, j’ai donc amené ma triplette avec moi ! Je suis paré à affronter les concurrents. Je mets César au défi : s’il gagne, je lui offre le repas !”

Auriez-vous des fans belges ?

”Oui, en effet, pas mal me suivent sur les réseaux sociaux. Il est vrai qu’à chaque fois que je fais des événements, que ce soit à Lyon ou ailleurs en France, je croise des Belges qui me disaient : 'Et en Belgique, c’est quand ?' Donc voilà, c’était l’occasion parfaite de venir chez vous !”

Tenterez-vous de cuisiner des spécialités belges ?

”Vous parlez des frites ou des gaufres (rire) ? Pourquoi pas, je suis ouvert à toute proposition. J’aime les challenges ! Et, je vous préviens : on est en forme en plus ! Et on s’adapte à la météo locale, on sera en intérieur (sourire) !”

Et quels sont vos futurs projets ?

”Pas mal d’événements sont prévus sur Paris en septembre avec un autre candidat de Top Chef. Et puis, je vais lancer mon propre concept de street food dans le 2e arrondissement de Paris. Je m’associe à Albane Auvray (la cheffe naturopathe de sa saison 14 de Top chef, NdlR). On achète un fonds de commerce, avec 15/20 places assises sur place et le reste à emporter. Si ça marche, on en ouvrira d’autres. Quant au restaurant à proprement parler, cela se fera plutôt dans quelques années. Chaque chose en son temps !”